До України суне негода: де вдарять морози та засипле снігом

Погода зіпсується / © unsplash.com

Сьогодні, 15 лютого, у частині регіонів України прогнозують ускладнення погодних умов — значні опади, ожеледицю та поривчастий вітер. Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

За прогнозами синоптиків, уночі помірні опади очікуються у західних регіонах та на Вінниччині. Вдень у західних і північних областях прогнозують значний сніг та мокрий сніг, місцями можливе налипання мокрого снігу й утворення ожеледиці на дорогах. У Черкаській та Полтавській областях передбачають значний дощ із мокрим снігом.

Температура повітря у західних і північних областях становитиме від 1 до 6 градусів морозу, а вночі на півночі місцями до 9 градусів нижче нуля.

На решті території країни температура коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Вітер північно-східний та південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. У Карпатах і на Півдні можливі пориви до 15-20 м/с.

Погода у Києві та області

У Києві та області вдень очікують значний сніг і мокрий сніг, налипання та ожеледицю. Температура в столиці вночі становитиме 4-6 градусів морозу, вдень — 1-3 градуси морозу.

Зазначимо, перший рівень небезпеки означає потенційну небезпеку для населення та ускладнення роботи транспорту та інфраструктури. Людям треба бути обережними під час перебування на вулиці.

Нагадаємо, синоптик попередив українців про різке погіршення погоди та ожеледицю. Пік морозів припаде на 16 та 17 лютого.