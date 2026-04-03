До України суне нова хвиля похолодання: точна дата та чого очікувати від погоди сьогодні

Сьогодні, 3 квітня, в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень у західних областях північно-західний, 7-12 м/с.

«Окрім більшості західних областей, пройде невеликий дощ. Вдень у центральних областях подекуди грози. Вранці у більшості центральних та південних областей місцями туман», — йдеться в повідомленні.

Температура вдень становитиме +13…18°С.

Погода у Києві та області

У Києві хмарно з проясненнями. Невеликий дощ удень. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по Київській області +13…18°С. У столиці вдень +16…18°С.

Нова хвиля похолодання в Україні

Наступного вівторка-середи в Україну зайде нова повітряна маса — холодна.

За даними синоптикині Наталки Діденко, 7-8 квітня температура повітря знизиться поступово до денних +4+9 градусів, а вночі з’являться навіть невеликі «мінуси».

Раніше синоптики повідомили, що прийде новий циклон, тобто в Україні знову дощитиме. Цього разу відчутніші дощі будуть вже на півдні.

Ночі у цей час стануть трохи свіжішими — в межах +3…+8 градусів, а денна температура залишатиметься приблизно на тому ж рівні. Однак у Карпатах буде до нуля градусів уночі, а вдень — не вище +8.

У Києві та області найближчими днями буде хмарно, місцями очікується невеликий дощ. Температура коливатиметься вночі у межах +5…+10 градусів, а вдень — +13…+18. Поступово сонця в регіоні ставатиме все більше.

Вихідними у столиці та області буде сухо та сонячно, а от вночі трохи холодніше: +2…+7 по області і не вище +5 по Києву.