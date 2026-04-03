ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
4842
Час на прочитання
2 хв

До України суне нова хвиля похолодання: точна дата та чого очікувати від погоди сьогодні

Сьогодні у низці областей стане холодніше, а також пройдуть дощі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Погода зіпсується / © pexels.com

Сьогодні, 3 квітня, в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень у західних областях північно-західний, 7-12 м/с.

«Окрім більшості західних областей, пройде невеликий дощ. Вдень у центральних областях подекуди грози. Вранці у більшості центральних та південних областей місцями туман», — йдеться в повідомленні.

Температура вдень становитиме +13…18°С.

Погода у Києві та області

У Києві хмарно з проясненнями. Невеликий дощ удень. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по Київській області +13…18°С. У столиці вдень +16…18°С.

Нова хвиля похолодання в Україні

Наступного вівторка-середи в Україну зайде нова повітряна маса — холодна.

За даними синоптикині Наталки Діденко, 7-8 квітня температура повітря знизиться поступово до денних +4+9 градусів, а вночі з’являться навіть невеликі «мінуси».

Раніше синоптики повідомили, що прийде новий циклон, тобто в Україні знову дощитиме. Цього разу відчутніші дощі будуть вже на півдні.

Ночі у цей час стануть трохи свіжішими — в межах +3…+8 градусів, а денна температура залишатиметься приблизно на тому ж рівні. Однак у Карпатах буде до нуля градусів уночі, а вдень — не вище +8.

У Києві та області найближчими днями буде хмарно, місцями очікується невеликий дощ. Температура коливатиметься вночі у межах +5…+10 градусів, а вдень — +13…+18. Поступово сонця в регіоні ставатиме все більше.

Вихідними у столиці та області буде сухо та сонячно, а от вночі трохи холодніше: +2…+7 по області і не вище +5 по Києву.

Дата публікації
Кількість переглядів
4842
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie