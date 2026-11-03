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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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До України суне нова хвиля потепління, але є нюанс: синоптики назвали точні дати (мапа)

Уже 4 листопада погода в Україні відчутно зміниться. Холодний антициклон принесе сильний вітер і зниження температури.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Погода в Україні

Погода в Україні / © ТСН

У середу, 4 листопада, в Україні відчутно похолодає через північний антициклон. На більшій частині території буде сухо, проте сильний північний вітер додасть відчуття холоду.

Детальний прогноз погоди — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні 4 листопада — прогноз синоптиків

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, в Україні настає звична для цього сезону холодна листопадова погода. За її словами, холодний період триватиме орієнтовно до 10 листопада.

За її даними, 4 листопада, температура повітря і вночі, і вдень в Україні буде приблизно однаковою — в межах +5…+9 °C, а у південній частині, на південному сході та на Закарпатті становитиме +9…+12 °C.

Завдяки впливу потужного антициклону Klaus із центром над Північним морем в Україні переважатиме суха погода. Як уточнила синоптикиня Наталка Діденко, дощі можливі лише в Криму.

Антициклон Klaus / © Наталія Діденко / Facebook

Антициклон Klaus / © Наталія Діденко / Facebook

«Завтра практично повсюди в Україні очікується сильний вітер північного напрямку, а ми з вами знаємо, що посилення вітру відчуттєво знижує температуру повітря. Тому шалики та каптури завтра — обов’язково!», — застерегла синоптикиня.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, 4 листопада погоду в Україні визначатиме антициклон із Північного моря. Північно-західний вітер принесе холодне повітря, тому температура повітря знизиться — найвідчутніше це спостерігатиметься вночі.

В Україні очікується хмарність з проясненнями. Істотних опадів не передбачається, лише на крайньому півдні пройде невеликий дощ. Вітер північний, 7–12 м/с.

Погода в Україні / © Укргідрометцентр

Погода в Україні / © Укргідрометцентр

Температура повітря вночі становитиме 0…+6 °C, на узбережжі морів — до +10 °C. Вдень стовпчики термометрів покажуть +4…+9 °C, у південній частині — +7…+12 °C. У Карпатах очікується невеликий мокрий сніг, температура повітря протягом доби утримуватиметься близько 0 °C.

Погода в Києві

У Києві 4 листопада опадів не очікується, передбачається рвучкий північний вітер, зазначила синоптикиня Наталка Діденко.

Як повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, у Києві та на території Київської області 4 листопада прогнозують хмарність з проясненнями, без істотних опадів.

Вітер північний, 7–12 м/с. Температура по області вночі становитиме +1…+6 °C, вдень — +4…+9 °C. У Києві вночі очікується +4…+6 °C, вдень — +6…+8 °C.

Погода у Львові

Як зазначили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології, по області передбачається хмарність з проясненнями, без істотних опадів. Уночі та вранці спостерігатиметься слабкий туман, а на окремих ділянках доріг — ожеледиця.

Вітер північний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від -1 °C до +4 °C, вдень становитиме +4…+9 °C.

У Львові очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Уночі та вранці можливий слабкий туман і ожеледиця на окремих ділянках доріг. Вітер північний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1…+3 °C, вдень — +6…+8 °C.

Погода у Дніпрі

Також 4 листопада в Дніпропетровській області та у Дніпрі утримуватиметься хмарна погода без істотних опадів. Вітер північний, 7–12 м/с.

Температура повітря по області протягом доби коливатиметься в межах +5…+10 °C. У місті Дніпро вночі очікується +5…+7 °C, вдень стовпчики термометрів покажуть +8…+10 °C, повідомили в Гідрометеорологічному центрі Дніпропетровської та Донецької областей.

Погода в Одесі

На Одещині та в Одесі 4 листопада прогнозують хмарність з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північний, 9–14 м/с. Видимість на автошляхах області буде доброю.

По області температура повітря вночі становитиме +5…+10 °C, вдень — +7…+12 °C. В Одесі вночі очікується +8…+10 °C, вдень — +10…+12 °C, повідомили в Гідрометеорологічному центрі Чорного та Азовського морів.

Уздовж узбережжя Одещини північний вітер посилиться до 12–17 м/с, місцями можливий невеликий дощ та сильні хвилі на морі. Удень у Дніпро-Бузькому лимані короткочасно впаде рівень води, проте вздовж усього узбережжя він залишатиметься безпечним.

Температура повітря становитиме +9…+14 °C, морської води — +12…+13 °C. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Погода в Харкові

На Харківщині 4 листопада прогнозують хмарну погоду без істотних опадів. Вітер північний, 7–12 м/с. Температура повітря по області протягом доби становитиме +4…+9 °C.

У Харкові очікується хмарність, без істотних опадів. Вітер північний, 7–12 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах +6…+8 °C, повідомили в Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

Прогноз погоди — останні новини

Нагадамо, до України прийшло похолодання, яке затримається щонайменше до 10 листопада. Після цього очікується потепління, однак разом із ним прийдуть і дощі.

Раніше ТСН.ua писав, що на початку листопада в Україні очікується відчутне похолодання. За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, воно розпочнеться 4 листопада, а в окремих регіонах 6–7 листопада можливий перший мокрий сніг.

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