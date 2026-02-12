До України суне новий циклон: синоптикиня попередила про небезпеку

Прогноз погоди / © ТСН

Кінець робочого тижня в Україні відзначиться відлигою з туманами та підвищеною вологістю, проте вже за кілька днів погода кардинально зміниться. На країну насувається активний циклон, який принесе штормовий вітер та опади.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У п’ятницю, 13 лютого, погода буде переважно хмарною та вогкою. Найбільша ймовірність опадів у вигляді дощу очікується у південній частині, східних та західних областях. Дощ сприятиме швидкому таненню льоду та снігу.

На решті території суттєвих опадів не передбачається, проте ситуацію на дорогах ускладнюватимуть густі тумани. Водіям радять бути максимально обережними через низьку видимість та дотримуватися безпечної дистанції.

Якою буде температура 13 лютого

Вночі: від -2 до +3 градусів.

Вдень: очікується +2…+5 градусів.

Південь: повітря прогріється до +5…+9 градусів.

Крим: прогнозується справжнє весняне тепло — +10…+15 градусів.

Через інтенсивне потепління рятувальники та синоптики попереджають про низку небезпек, а саме, падіння бурульок та зсуви снігових масивів з дахів будинків, Уутворення калюж, під якими може маскуватися лід. Також льодохід та розмивання ополонок на водоймах (рибалкам категорично не рекомендується виходити на кригу).

А у Карпатах зберігається лавинна небезпека.

Якою буде погода в Києві

У столиці 13 лютого очікується хмарна та волога погода з туманами. Стовпчики термометрів вдень піднімуться до позначки близько +4 градусів.

«15-16 лютого в Україну, за попередніми прогнозами, переміститься активний циклон з південного заходу, який зумовить різке ускладнення погодних умов: дощ з переходом у мокрий сніг та сніг, сильні опади, налипання мокрого снігу, штормовий вітер», — йдеться в повідомленні.

Вже з 16 по 18 лютого очікується короткочасне похолодання. Громадян закликають слідкувати за оновленнями прогнозів та штормовими попередженнями.

Нагадаємо, сьогодні, 12 лютого, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У західних і північних регіонах можливі невеликі дощі, місцями вночі з мокрим снігом, тоді як на більшості території опадів не прогнозують.

На дорогах, за винятком південних областей, можливе місцями обледеніння, а вітер південний, 7–12 м/с, у Карпатах вдень — пориви до 15–20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 3° теплих до 2° морозу, на Лівобережжі — від 1 до 6° морозу. Вдень по країні очікується від 0 до 5° тепла, на Закарпатті та на півдні — до 3–8°. У східних областях вночі буде холодніше — 8–13° морозу, вдень близько 0°.

У Києві та області прогнозують хмарну погоду з проясненнями, можливим невеликим дощем та мокрим снігом уночі. На дорогах столиці й регіону очікується ожеледиця. Температура вночі близько 0°, вдень — 1–3° тепла, а в області вночі можливі коливання від 3° тепла до 2° морозу, вдень — від 0 до 5°.