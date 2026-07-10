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До України суне пекельна спека до +36: синоптик назвав точну дату
Наприкінці наступного тижня в Україні знову очікується спека — температура повітря може перевищити +30°C.
Аномальна спека повертається до України. Після 17 липня температура підніметься до +36.
Про це в коментарі «Телеграфу» розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.
За його даними, від 17 до 20 липня очікується сильна спека. Вдень буде до +28…+33 °С вдень, а на південній частині та на Донбасі місцями спека може посилитися до +34…+36 °С. А вночі до +15…+22°С.
На тлі спекотної погоди 19 та 20 липня у західних, північно-західних та південно-західних регіонах України пройдуть грозові зливи, місцями у супроводі шквалів та граду. На решті території країни істотних опадів не передбачається. Вітер протягом прогнозованого періоду очікується помірним
Водночас у південно-східних областях у зв’язку з очікуваною спекотною погодою підвищиться рівень пожежної небезпеки у лісових екосистемах.
Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що після дощів до України знову суне пекельна спека. Водночас синоптикиня зазначила, що наразі неможливо сказати, чи сягне температура +38…+39°C, однак імовірність того, що повітря прогріється вище +30°C, є високою.
До слова, в Україні протягом тижня очікується помірно тепла, переважно хмарна погода з періодичними дощами та грозами. Температурні показники будуть комфортними.