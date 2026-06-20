До України суне пекельна спека: синоптики розповіли, якою буде погода в неділю

Погода в Україні / © ТСН

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Україна вступає у період астрономічного літа. У неділю, 21 червня, країна відзначатиме день літнього сонцестояння — час, коли зафіксують найдовший день та найкоротшу ніч у році. На тлі того, як Західну Європу накриває справді нестерпний аномальний тепловий удар, погода в Україні демонструватиме стабільність, хоча в окремих областях стовпчики термометрів перетнуть позначку у плюс 30 градусів.

Якою буде синоптична ситуація у Києві та областях України і де оголошено найвищий рівень небезпеки, пише ТСН.ua.

За даними синоптикині Наталки Діденко, насуваються серйозні кліматичні контрасти на європейському континенті. Вже наступного тижня Іспанія, Португалія та Франція потерпатимуть від екстремальних температур, які перевищуватимуть сорок градусів. Натомість українцям пощастило більше.

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Погода / © Наталія Діденко / Facebook

«Благословенний клімат України дасть змогу уникнути цієї нестерпної спеки із заходу континенту, у нас справді температура повітря підвищується, але до прийнятних літніх значень, хай побудуть собі й +30 з хвостиком, но до +40 не дійде. 21-го червня в Україні скрізь переважатиме суха сонячна дуже тепла погода, лише ввечері в неділю з’являться дощі на крайньому заході», — прогнозує Діденко.

Загалом по країні український гідрометеорологічний центр прогнозує невелику хмарність та відсутність опадів з північним вітром на більшості територій, який на заході зміниться на південно-східний зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Вночі очікується 12-17 градусів тепла, на півдні — до плюс 20. Вдень повітря прогріється до 24-29 градусів тепла, а на заході та півдні місцями вдарить спека до плюс 30-33 градусів.

Прогноз погоди в Україні / © Укргідрометцентр

Київ та область: ідеальні умови для вихідного

Для мешканців столиці та області день літнього сонцестояння стане ідеальним для прогулянок на свіжому повітрі чи відпочинку за містом.

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«У Києві 21 червня погода сприятиме відпочинку чи будь-якому іншому виду ваших дієвих побажань на відкритому повітрі — сонечко, без опадів, вдень довкілля прогріється до +26 градусів», — зазначає Наталка Діденко.

Київський обласний гідрометцентр підтверджує ці дані: по області вночі очікується 12-17 градусів, вдень 24-29 градусів тепла. Безпосередньо в межах столиці вночі температура становитиме 15-17 градусів, а вдень підніметься до плюс 26-28.

Львівщина: аномальне тепло та пожежна тривога

На заході країни синоптична ситуація дещо складніша. Окрім того, що денна температура тут подекуди сягне пікових для країни плюс 30-33 градусів, регіон опинився під загрозою масштабних займань.

Львівський регіональний центр з гідрометеорології вже оголосив офіційне попередження для населення.

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«21 червня надзвичайна (5-й клас), місцями висока (4-й клас) пожежна небезпека. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)», — застерігають фахівці.

Південь та Одещина: якою буде температура моря

Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів повідомляє про максимально сприятливу вздовж усього одеського узбережжя. На автошляхах області видимість буде доброю, а хвилювання моря оцінюють як легке.

По Одеській області очікується мінлива хмарність без істотних опадів, вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 15-20 градусів, вдень повітря прогріється до 26-31 градуса тепла.

«По місту Одеса мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі 18-20°, вдень 26-28°. Температура морської води становить 19-20 градусів тепла. Вздовж узбережжя фіксуються безпечні рівні моря, погодні умови є повністю безпечними», — йдеться у повідомленні.

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Східні та центральні області: Дніпро, Харків та Луганщина

У Центральній Україні, зокрема на Дніпропетровщині та у самому Дніпрі, погода буде стабільно теплою і безхмарною. Гідрометцентр прогнозує мінливу хмарність без опадів з північним вітром. Температура по області вночі становитиме 12-17 градусів, вдень стовпчики покажуть 26-31 градус із позначкою плюс. У Дніпрі вночі очікується 15-17 градусів тепла, вдень — 27-29 градусів.

Схожа синоптична картина спостерігатиметься на сході. Гідрометцентр Харківської та Луганської областей повідомляє, що 21 червня буде мінлива хмарність, без істотних опадів, з північним вітром 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 12-17 градусів, вдень — 23-28 градусів тепла. У Харкові вночі буде 14-16 градусів, вдень — плюс 25-27.

Проте синоптики сходу зазначають, що вже з початку наступного тижня погода почне змінюватися. Так, 22 червня вдень очікується невеликий короткочасний дощ, а 23 червня регіон накриють короткочасні зливи, які місцями супроводжуватимуться літніми грозами, хоча температура продовжуватиме триматися на рівні 25-30 градусів тепла.

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