До України суне похолодання: де будуть дощі, грози та сильний вітер

Погода / © Pixabay

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До України наближається холодний атмосферний фронт, який уже рухається у напрямку західних областей. Через його вплив найближчими днями погода зміниться — очікуються дощі, грози та зниження температури.

Про це пише синоптикиня Наталія Діденко.

За прогнозом синоптикині, найближчої ночі та вранці опади пройдуть у західних, північних, центральних і південних регіонах. Водночас на сході країни збережеться суха погода.

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Упродовж дня зона дощів поступово переміщуватиметься на схід, тому опади очікуються переважно на Лівобережжі. Головною особливістю дня стане посилення північно-західного вітру.

Після проходження холодного фронту температура повітря знизиться. Вдень у більшості областей прогнозують від +20 до +24 градусів. На півдні та південному сході буде тепліше — від +25 до +28 градусів.

У Києві 28 липня вночі та вранці можливий дощ із грозою. Вдень опади, за прогнозом, малоймовірні. Після спекотної погоди температура у столиці знизиться до близько +22 градусів.

Водночас синоптикиня зазначає, що вже на початку серпня до України знову повернеться спекотна погода.

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Як ми повідомляли, після дощів і гроз до України повернеться сильна спека. Уже на початку серпня температура повітря в більшості областей підніметься до +31…+36 градусів, а на Закарпатті місцями очікують до +38. Перед цим країну накриє короткочасне похолодання з опадами та сильним вітром. Найбільше від спеки потерпатимуть західні та південні регіони.

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