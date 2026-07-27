ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
181
Час на прочитання
1 хв

До України суне похолодання: де будуть дощі, грози та сильний вітер

У вівторок, 28 липня, в Україні будуть дощі та грози.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
Погода

Погода / © Pixabay

До України наближається холодний атмосферний фронт, який уже рухається у напрямку західних областей. Через його вплив найближчими днями погода зміниться — очікуються дощі, грози та зниження температури.

Про це пише синоптикиня Наталія Діденко.

За прогнозом синоптикині, найближчої ночі та вранці опади пройдуть у західних, північних, центральних і південних регіонах. Водночас на сході країни збережеться суха погода.

Упродовж дня зона дощів поступово переміщуватиметься на схід, тому опади очікуються переважно на Лівобережжі. Головною особливістю дня стане посилення північно-західного вітру.

Після проходження холодного фронту температура повітря знизиться. Вдень у більшості областей прогнозують від +20 до +24 градусів. На півдні та південному сході буде тепліше — від +25 до +28 градусів.

У Києві 28 липня вночі та вранці можливий дощ із грозою. Вдень опади, за прогнозом, малоймовірні. Після спекотної погоди температура у столиці знизиться до близько +22 градусів.

Водночас синоптикиня зазначає, що вже на початку серпня до України знову повернеться спекотна погода.

Як ми повідомляли, після дощів і гроз до України повернеться сильна спека. Уже на початку серпня температура повітря в більшості областей підніметься до +31…+36 градусів, а на Закарпатті місцями очікують до +38. Перед цим країну накриє короткочасне похолодання з опадами та сильним вітром. Найбільше від спеки потерпатимуть західні та південні регіони.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
181
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie