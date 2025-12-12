ТСН у соціальних мережах

До України суне похолодання: де вдарить мороз і засипле снігом

Найближчими днями в Україні очікується хмарна і прохолодна погода, в низці областей — помірні дощі, подекуди з мокрим снігом.

Погода зіпсується

Погода зіпсується / © Associated Press

Найближчими днями, а саме 13-14 грудня, до України прийде похолодання. Також знизиться температура повітря.

Про це повідомив синоптик Віталій Постригань.

«Прогнозую дощ, подекуди з мокрим снігом. Впродовж ночі зниження температури від 6-8° тепла до 1-3° морозу», — зазначив він.

За його даними, вдень 13 грудня та вночі 14 грудня атмосфера короткочасно стабілізується: опади припиняться, рвучкий вітер стихне. Температура 0-2° морозу. На дорогах — ожеледиця.

У неділю, 14 грудня, погодні умови погіршаться. Компактний циклон із Скандинавії перетинатиме Україну, прямуючи на південний схід.

«Арктичний холод надовго не затримається, від 16 грудня — чергове потепління», — уточнив він.

