Укрaїнa
219
1 хв

До України суне похолодання: синоптик попередив про заморозки у вересні

Перший тиждень вересня в Україні буде теплим і навіть спекотним, проте вже від третьої декади місяця синоптик прогнозує перші заморозки та холодні арктичні повітряні маси.

Анастасія Павленко
В Україні перший тиждень вересня очікується теплий

В Україні перший тиждень вересня очікується теплий / © Pixabay

В Україні під кінець вересня є ймовірність перших заморозків. У третій декаді місяця погода суттєво зміниться — прийде холодне повітря арктичного походження.

Про це в коментарі «Телеграфу» розповів синоптик Ігор Кибальчич.

За даними Кибальчича, перші заморозки на ґрунті очікуються вже після 20 вересня в північних, східних і західних областях.

«В Україні перший тиждень вересня очікується теплий, у південних, східних та центральних областях часом спекотний. Синоптичні умови сприятимуть надходженню спекотного повітря з більш південних широт, а підвищений фон атмосферного тиску та антициклональна циркуляція стане перешкодою для розвитку дощових хмар, тому виникне дефіцит опадів», — сказав він.

Середня місячна температура в більшості областей буде вищою за норму на 1 — 2,5 градуси. Вона прогнозується на рівні +14,0…+18,0 градусів. У південних та південно-східних областях (переважно вздовж узбережжя морів) місцями сягне +18,5…+19,0 градусів.

Нагадаємо, за довгостроковим прогнозом «Українського гідрометцентру», нинішній вересень, на відміну від торішнього, не очікується занадто теплим. Якщо торік середня місячна температура у вересні була вищою за норму на 1-2 градуси, то нині вона перебуватиме у межах норми. Тобто від 13 до 18 градусів тепла, у Карпатах +11-12 градусів, це на 6-8 градусів нижче, ніж у серпні.

