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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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До України суне похолодання: синоптики розповіли, якою буде погода 30 жовтня

Поки 30 жовтня країну ще зігріватиме вологе південне повітря, синоптики вже попереджають про наближення потужної хвилі арктичного холоду із північними вітрами.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
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Осінь / фото ілюстративне

Осінь / фото ілюстративне / © pexels.com

У п’ятницю, 30 жовтня, в Україні збережеться хмарна та відносно тепла погода до +15 градусів тепла із дощами в окремих регіонах.

За словами очільника Черкаського гідрометцентру Віталія Постриганя, що до кінця жовтня погода суттєво не зміниться: переважно буде хмарно, з невеликими дощами та підвищеним температурним фоном. Вночі очікується від +5 до +10 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +10…+15 градусів тепла.

Синоптик повідомляє, що 1 листопада Чорноморський циклон зумовить в Україні першу хвилю похолодання — температура повітря знизиться, а саме: вночі до +3…+5 градусів, вдень очікується до +9…+11 градусів тепла.

Постригань попереджає про північний вітер та надходження арктичного повітря через блокуючий антициклон над Великою Британією. Це спричинить зниження середньодобової температури нижче +8 та утворення вологих циклонів над південними морями, а вже після 4 листопада можливе перше передзим’я з температурою близько 0 і мокрим снігом.

Метеорологічна мапа / © Facebook-сторінка Віталія Постриганя

Метеорологічна мапа / © Facebook-сторінка Віталія Постриганя

За даними Українського гідрометцентру, 30 жовтня в країні очікується хмарність із проясненнями та впливом Чорноморського циклону, що принесе вологе тепле повітря з півдня.

На півдні пройдуть помірні дощі, у Карпатах, на Прикарпатті та місцями в центрі — невеликі опади, а на решті території утримається суха погода. Вітер північно-східний із переходом у західних областях на північно-західний, 5–12 м/с, із поривами до 15–20 м/с на сході та південному сході.

Денна температура становитиме від +7 до +12 градусів тепла, а на півдні та сході повітря прогріється до +15 градусів вище нуля.

Погода в Україні 30 жовтня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 30 жовтня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 30 жовтня.

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