До України суне похолодання: синоптики розповіли, якою буде погода 30 жовтня

Осінь / фото ілюстративне / © pexels.com

Реклама

У п’ятницю, 30 жовтня, в Україні збережеться хмарна та відносно тепла погода до +15 градусів тепла із дощами в окремих регіонах.

За словами очільника Черкаського гідрометцентру Віталія Постриганя, що до кінця жовтня погода суттєво не зміниться: переважно буде хмарно, з невеликими дощами та підвищеним температурним фоном. Вночі очікується від +5 до +10 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +10…+15 градусів тепла.

Реклама

Синоптик повідомляє, що 1 листопада Чорноморський циклон зумовить в Україні першу хвилю похолодання — температура повітря знизиться, а саме: вночі до +3…+5 градусів, вдень очікується до +9…+11 градусів тепла.

Реклама

Постригань попереджає про північний вітер та надходження арктичного повітря через блокуючий антициклон над Великою Британією. Це спричинить зниження середньодобової температури нижче +8 та утворення вологих циклонів над південними морями, а вже після 4 листопада можливе перше передзим’я з температурою близько 0 і мокрим снігом.

Метеорологічна мапа / © Facebook-сторінка Віталія Постриганя

За даними Українського гідрометцентру, 30 жовтня в країні очікується хмарність із проясненнями та впливом Чорноморського циклону, що принесе вологе тепле повітря з півдня.

На півдні пройдуть помірні дощі, у Карпатах, на Прикарпатті та місцями в центрі — невеликі опади, а на решті території утримається суха погода. Вітер північно-східний із переходом у західних областях на північно-західний, 5–12 м/с, із поривами до 15–20 м/с на сході та південному сході.

Денна температура становитиме від +7 до +12 градусів тепла, а на півдні та сході повітря прогріється до +15 градусів вище нуля.

Реклама

Погода в Україні 30 жовтня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 30 жовтня.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів

Новини партнерів