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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
571
Час на прочитання
2 хв

До України суне різке похолодання: коли і які регіони найпершими відчують полегшення

Аномальна спека в Україні відступає. Наступний тиждень розпочнеться із комфортних температур.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Прогноз погоди на липень

Прогноз погоди на липень

Температура повітря після аномальної спеки почне спадати 3 липня: на заході на день раніше — 2 липня, а останнім «охолоне» південь — 4 липня.

Про це повідомляє синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха для NV.

Прогноз погоди на 2 липня

На заході країни 2 липня денні температури стабілізуються в межах +25…+30 градусів, що вже буде нижче нинішніх показників. 3-го тут буде ще свіжіше — не вище +22…+27.

Водночас вже до того в західних регіонах знову можливі дощі з грозами — такі ж інтенсивні, як і 29 червня. Очікується погіршення погодних умов.

Довгоочікуване похолодання

Похолодання у більшості регіонів України буде 3 липня. Температура повітря спаде до +23 градусів уночі та у межах +27…+33 удень, подекуди можливі дощі з грозами. Опади, крім західних регіонів, очікуються у північних, а також у Вінницькій та Одеській областях. Синоптик попереджає про град і сильні пориви вітру. У південно-східних і частково центральних областях цього дня натомість буде сухо.

Кінець тижне принесе дощі та грози

«4 липня короткочасні дощі з грозами — практично у більшості областей, — продовжує фахівчиня, — крім західних, де вони вже відійдуть».

Стовпчики термометрів 4 липня опустяться до нічних +11…+18 градусів і до денних +19…+25. У південних регіонах 4 липня ще буде до +22 вночі і +25…+30 удень, а 5 липня дещо свіжіше стане й там.

Опади передбачаються й 5 липня через атмосферний фронт із північного заходу, але ці дощі з грозами вже слабшатимуть.

5 липня, у неділю, практично по всій території України нічні температурні значення будуть на рівні +11…+18 градусів, а денні — у межах +21…+28.

Чи повернеться пекельна спека

За прогнозом Птухи, повернення такої сильної спеки, яка була на початку тижня, поки що не передбачається. Синоптики очікують помірних показників. Наступний тиждень розпочнеться із комфортних температур.

У Європі пекельна спека теж поступово спадає.

«Зараз її пік припадає більше на Центральну Європу», — уточнює фахівчиня.

Ще спекотно залишається в Іспанії і Португалії, які ближче до Африки, а у Франції та Великій Британії сильна спека вже спала.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Діденко озвучила прогноз погоди на початок липня. У перші дні липня у Києві очікується спека без опадів, проте вже за кілька днів у столиці різко стане холодніше одразу на 10 градусів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
571
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