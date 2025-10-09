ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
333
Час на прочитання
1 хв

До України суне різке похолодання: прогноз погоди на 10 жовтня

У п’ятницю за прогнозом синоптикині знову дощі та похолодання.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Погода не потішить українців

Погода не потішить українців

У п’ятницю, 10 жовтня, в Україні знову прогнозують дощі. Температура повітря опуститься до +9 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Удень +9+14 градусів. У східних областях буде дуже тепло, +15+19 градусів. У Києві пʼятниця очікується хмарною, дощовою та ще й з поривчастим вітром північно-західного напрямку. Вдень в районі +11+13 градусів», — зазначила вона.

Тим часом рятувальники просять туристів не ходити у гори — негода посилилася.

Сьогодні, 9 жовтня, на горі Піп Іван хмарно, обмежена видимість, сніг, вітер північно-східний 15 м/с, температура повітря -2°С.

Дата публікації
Кількість переглядів
333
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie