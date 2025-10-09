До України суне різке похолодання: прогноз погоди на 10 жовтня

Погода не потішить українців

Реклама

У п’ятницю, 10 жовтня, в Україні знову прогнозують дощі. Температура повітря опуститься до +9 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Удень +9+14 градусів. У східних областях буде дуже тепло, +15+19 градусів. У Києві пʼятниця очікується хмарною, дощовою та ще й з поривчастим вітром північно-західного напрямку. Вдень в районі +11+13 градусів», — зазначила вона.

Реклама

Тим часом рятувальники просять туристів не ходити у гори — негода посилилася.

Сьогодні, 9 жовтня, на горі Піп Іван хмарно, обмежена видимість, сніг, вітер північно-східний 15 м/с, температура повітря -2°С.