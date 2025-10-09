- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 333
- Час на прочитання
- 1 хв
До України суне різке похолодання: прогноз погоди на 10 жовтня
У п’ятницю за прогнозом синоптикині знову дощі та похолодання.
У п’ятницю, 10 жовтня, в Україні знову прогнозують дощі. Температура повітря опуститься до +9 градусів.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
«Удень +9+14 градусів. У східних областях буде дуже тепло, +15+19 градусів. У Києві пʼятниця очікується хмарною, дощовою та ще й з поривчастим вітром північно-західного напрямку. Вдень в районі +11+13 градусів», — зазначила вона.
Тим часом рятувальники просять туристів не ходити у гори — негода посилилася.
Сьогодні, 9 жовтня, на горі Піп Іван хмарно, обмежена видимість, сніг, вітер північно-східний 15 м/с, температура повітря -2°С.