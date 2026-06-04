Синоптики розповіли, в яких регіонах України 5 червня будуть небезпечні мереорологічні явища / © ТСН

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Найближчими днями в Україні буде тепло й по-справжньому літня погода, а стовпчики термометрів піднімуться угору. Проте синоптики попереджають, що разом із теплом у багато регіонів прийдуть грозові дощі.

Детальніше про погоду в Україні — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні на найближчі дні

Як прогнозує синоптикиня Наталка Діденко у п’ятницю в Україні буде тепла погода: температура повітря коливатиметься в межах від +23 до +26 градусів вище нуля, а у південній частині країни стовпчики термометрів піднімуться до +28 градусів.

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«Зараз у нас найближчим часом будуть такі собі лайт-тропіки, вогко і дуже тепло. Бур’яни радіють страшне», — зазначає синоптикиня.

Водночас Діденко попереджає, що дощі 5 червня пройдуть у багатьох областях України. Однак опадів не передбачається у південній частині, а також від Київщини на південь.

У Києві очікується тепла погода з максимальною температурою повітря до +24 градусів тепла. Також синоптикиня прогнозує теплі вихідні, проте із дощами.

Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зауважує, що атмосфера переходить на літній режим.

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«Західні та південно-західні повітряні потоки вже відкрили шлях теплому й вологому повітрю балканського походження. Водночас, східна частина України опинилася на периферії потужного антициклону з північного сходу, який як „атмосферний щит“ заблокував просування атлантичних циклонів. Тепле повітря надходить дозовано, а от це блокування не дає погодним процесам бути динамічними», — пояснює метеоролог.

За словами синоптика, упродовж 5-6 червня в Україні переважатиме комфортна літня погода — буде сонячно та маловітряно. Однак Постригань попереджає, що земна поверхня прогріватиметься неоднорідно, що спричинить появу купчасто-дощових хмар. Тож місцями пройдуть короткі дощі. Нічна температура коливатиметься в межах +12…+17 градусів тепла, а денна становитиме від +23 до +28 градусів тепла вище нуля.

Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха у коментарі для NV розповіла, що 5 червня на сході й заході очікуються короткочасні дощі, подекуди з грозами, які завітають до країни з протилежних сторін.

В інших регіонах утримається сонячна погода. Птуха зазначає, що потепління набиратиме обертів: у п’ятницю нічна температура підніметься до +17, а вдень повітря прогріється до +27 градусів.

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Цими вихідними, 6–7 червня, характер погоди в Україні суттєво не зміниться — на півночі, у центрі та на півдні пройдуть невеликі дощі з грозами. У більшості областей вдень очікується від +20 до +26 градусів, на півдні та південному сході стовпчики термометрів підскочать до +29, а на заході буде прохолодніше — в межах +18…+23 градусів.

Погода в Україні 5 червня

Як прогнозують в Українському гідрометцентрі, 5 червня буде хмарно з проясненнями.

Вночі у західних та східних областях, вдень в Україні місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, грози. На Закарпатті, Прикарпатті, півдні і північному сході країни вночі та вранці подекуди зберігатиметься туман.

Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі коливатиметься від +12 до +17 градусів тепла, вдень очікується від +22 до +27 градусів вище нуля.

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Погода в Україні 5 червня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 5 червня очікується хмарна погода із короткочасними проясненнями. Вночі без опадів, вдень по області місцями пройдуть короткочасні дощі.

Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі коливатиметься в межах від +12 до +17 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +22…+27 градусів тепла.

У Києві вночі стовпчики термометрів коливатимуться в межах від +13 до +15 градусів тепла, вдень очікується близько +25 градусів тепла.

Погода у Львові

У Львові та області 5 червя очікується мінлива хмарність та погіршення погодних умов. Вночі та вранці регіон затягне туманом, через що видимість впаде до 200–500 метрів.

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Дощі почнуться ще вночі (у місті та подекуди по області), а вже вдень опади накриють усю Львівщину. Синоптики попереджають про грози та град. Під час негоди південний вітер, який зазвичай коливатиметься в межах 5–10 м/с, може різко посилюватися до шквальних 15–20 м/с.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Львівщині 5 червня / © Укргідрометцентр

По області вночі температура повітря коливатиметься від +11 до +16 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +23…+28 вище нуля. У самому Львові нічна температура становитиме від +13 до +15 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть комфортні +25…+27.

Погода в Одесі

На Одещині 5 червня буде хмарно із проясненнями. Істотних опадів синоптики не прогнозують.

Вночі та вранці місцями зберігатиметься туман. Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

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Температура повітря по області вночі коливатиметься від +12 до +17 градусів тепла, вдень очікується від +25 до +30 градусів тепла, у прибережній зоні буде прохолодніше — від +20 до +22 градусів вище нуля.

В Одесі температура повітря вночі коливатиметься від +15 до +17 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +22 тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 5 червня очікується мінлива хмарність. В обласному центрі та місцями по області пройдуть короткочасні дощі, місцями із грозами.

Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

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Температура по області коливатиметься:

вночі від +12 до +17 градусів тепла;

вдень від +22 до +27 градусів тепла;

У місті Дніпро стовпчики термометрів покажуть:

вночі від +13 до +15 градусів вище нуля;

вдень від +24 до +26 градусів тепла.

Погода у Харкові

На Харківщині 5 червня буде хмарно з проясненнями. Місцями пройдуть невеликий дощі, вночі та вранці очікується слабкий туман.

Температура повітря по області вночі становитиме від +10 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +20 до +25 градусів тепла.

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У Харкові температура повітря становитиме вночі від +12 до +14 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +23…+25 градусів тепла.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у червні 2026 року.

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