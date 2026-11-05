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До України суне циклон із мокрим снігом і морозами: чи повернеться тепло в листопаді
Перші суттєві нічні морози до -4,9°C вже зафіксували на Рівненщині, проте попереду — ще більше похолодання.
В Україні найближчими днями суттєво зміниться погода. Після перших нічних морозів країну накриє циклон, який принесе холодне повітря з півночі, дощі та місцями мокрий сніг.
Якою буде погода найближчими днями, розповів синоптик, керівник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.
За словами синоптика, нині погодні умови в Україні повністю залежать від повітряних мас. Завдяки затоку холодного повітря з півночі Скандинавії метеостанції вже зареєстрували перші нічні морози. Найхолодніше було на Рівненщині, де в Дубно температура впала до -4,9°, а на Черкащині (у Жашкові) стовпчики термометрів опустилися до -1,2°.
Прогноз погоди на п’ятницю і суботу, 6-7 листопада
Однак вже у п’ятницю, 6 листопада, очікується черговий перелом у синоптичній ситуації.
«Масштабна циклонічна система охопить територію від Баренцевого до Чорного моря. У її межах вже сформувався невеликий, але активний циклон, який швидко переміщуватиметься з півночі на південь. Відкриється шлях для арктичного вторгнення», — попередив Постригань.
Через це впродовж доби 6 листопада очікується вітер північних напрямків та дощ, місцями з мокрим снігом. Температура повітря утримається в межах +1…+6°C. У ніч на суботу, 7 листопада, також можливий сніг, але тривалого снігового покриву він не утворить.
Зміна погоди, а саме коливання температури повітря, атмосферного тиску, посилення вітру можуть негативно позначитися на самопочутті метеозалежних людей, каже синоптик.
Якою буде погода далі
У суботу та неділю синоптичну ситуацію візьме під контроль антициклон «Klaus» з Великої Британії. Опади припиняться, з’явиться більше сонця, але нічні морози посиляться:
Нічні температури: від 0° до -5°C;
Денні температури: від +1° до +6°C;
Середньодобова температура знизиться до показників другої половини листопада — у межах +1…+3°C.
За попередніми прогнозами, наприкінці наступного тижня (у середині листопада) можливе невелике підвищення температури. Втім, на аномальне тепло чекати не варто — загальна тенденція до сезонного похолодання зберігається.
«На аномальне тепло, яке ми отримували у жовтні, не розраховуємо. Тенденція до сезонного зниження температури зберігається, попереду все ж зима», — підсумував Віталій Постригань.
Нагадаємо, 5 листопада до України прийшла справжня зима з морозами до -6 градусів та снігом на високогір’ї Карпат.