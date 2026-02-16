До України суне циклон з Балкан: синоптикиня попередила про небезпеку (мапа)

Погода в Україні / © Associated Press

Реклама

Погода в Україні знову гойдається між морозами та відлигами. Після короткого перепочинку країну накриє черговий південний циклон із Балкан, який принесе снігопади та штормовий вітер.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, ситуація розвивається за принципом «то мучиці, то водиці». Ще позавчора в Україні спостерігалася відлига з туманами, вчора пронісся циклон зі снігопадами та хуртовинами, прийшли морози (подекуди вони ще посиляться), сьогодні — сухо та холодно. Завтра похолодання зміцніє, а вже післязавтра надійде новий балканський циклон.

Реклама

Синоптикиня нагадує, що південні циклони часто приходять «серіями», тому найближчими днями можливі нові хвилі опадів і ускладнення погодних умов.

«Післязавтра — знову черговий південний циклон із Балкан, відповідно, знову снігопади, хуртовини, сильний вітер!» — попередила Діденко.

Мапа циклонів Фото: Наталка Діденко

Погода в Україні на 17-19 лютого

Від вівторка, 17 лютого, в більшості областей України очікується суха погода без істотних опадів. Водночас атмосферні фронти південного циклону вже торкнуться півдня країни. Там морози та сильні опади.

Увечері 17 лютого пройде невеликий сніг у західних областях.

Реклама

Температура повітря буде неоднорідною:

на заході найближчої ночі очікують -5…-12 градусів, у північних областях -12…-18 градусів, а вдень 17 лютого: -2…-7 градусів, на півночі -5…-10 градусів;

у південній частині, на південному сході та Дніпропетровщині: -2…+2 градуси;

у Криму очікується +3…+9 градусів.

А у середу, 19 лютого, черговий циклон із Балкан принесе снігопади, хуртовини та сильний вітер у низку регіонів. Синоптикиня прогнозує поступове підвищення температури повітря, що може призвести до налипання мокрого снігу та погіршення ситуації на дорогах.

Погода в Києві: чекайте на ускладнення

У столиці 17 лютого опади малоймовірні — погоду визначатиме антициклон Felix. Водночас на дорогах зберігатиметься ожеледиця.

найближчої ночі: -15…-17 градусів;

вдень: -6…-8 градусів.

У середу в Києві очікується ускладнення погодних умов через вплив нового циклону: можливий сніг, посилення вітру та підвищення температури.

Реклама

Температурні гойдалки спричиняють потопи

Нагадаємо, як раніше попереджали синоптики, різкі зміни температури а саме морози та відлиги, мають додаткові наслідки. Такі «гойдалки» сприяють утворенню ожеледиці, руйнуванню дорожнього покриття, а також локальним підтопленням.

Під час відлиги сніг активно тане, вода накопичується у низинах та на дорогах. Якщо ж після цього знову вдаряє мороз, утворюється суцільна крига.

Так, на Харківщині 14 лютого було зафіксовано значні підтоплення в Ізюмському, Берестинському та Харківському районах.

За умов інтенсивних опадів і швидкого потепління можливі підтоплення дворів, підвалів та окремих вулиць, особливо у містах із проблемною ливневою системою.

Реклама

Раніше синоптики попередили, що від 16 лютого українцям варто бути особливо уважними. Йдеться не лише про водіїв, але й пішоходів та комунальників. Адже південні циклони, як наголошують метеорологи, мають властивість приходити хвилями. ба більше, Україну накриють одразу два циклони.

Тож, найближчий тиждень в Україні мине під знаком мінливої погоди.