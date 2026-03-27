До України суне холодний циклон зі Скандинавії: у яких регіонах очікувати снігу

Якою буде погода на вихідних в Україні / © pexels.com

Реклама

Останні вихідні березня в Україні будуть теплими, проте синоптична ситуація залишатиметься мінливою через вплив південного циклону. Погода в Україні найближчими днями потішить температурами до +18 градусів тепла, хоча в окремих регіонах пройдуть дощі з мокрим снігом, а у деяких регіонах очікуються густі тумани.

Детальніше про прогноз погоди в Україні — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні найближчими днями

За словами синоптикині Наталки Діденко, останні вихідні березня будуть помірно теплими.

Реклама

Метеорологиня повідомляє, що цими вихідними, 28–29 березня, дощова погода найбільш імовірна на заході країни та у південних районах Одеської області. Невеликі опади також можливі на Житомирщині та Київщині, а в неділю слабкий дощ може зачепити Луганську область. Попри це, на решті території України збережеться суха погода.

Вітер переважатиме східного та північно-східного напрямків, буде помірним, проте місцями з сильними поривами.

Температура повітря протягом дня в суботу та неділю триматиметься на рівні від +12 до +18 градусів тепла у більшості регіонів.

Завтра, 28 березня, прохолодніше буде на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині, Полтавщині та в східних районах Київщині. У цих регіонах очікується від +8 до +11 градусів тепла вдень.

Реклама

Водночас Діденко повідомляє, що у неділю дещо посвіжіє у західній частині України та на півночі, у цих регіонах очікується від +9 до +12 градусів тепла.

Синоптик Ігор Кібальчич зауважує, що під впливом південного циклону по всій Україні 28 березня очікується нестійка погода.

Очікуються дощі, причому в західних областях опади будуть інтенсивними, а в Карпатах подекуди з мокрим снігом. Вітер переважатиме східного та північно-східного напрямків зі швидкістю 7–12 м/с, проте вдень на заході можливі сильні пориви до 15–20 м/с.

Вночі стовпчики термометрів покажуть від +3 до +8 градусів тепла, вдень повітря прогріється до комфортних +10…+15 градусів вище нуля. На крайньому заході буде прохолодніше — температура повітря коливатиметься від +5 до +10 градусів тепла.

Реклама

У неділю, 29 березня, дощова та мінлива погода охопить більшість регіонів України. У західній частині країни подекуди ймовірний мокрий сніг.

Своєю чергою начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань у бліц-інтерв’ю РБК-Україна розповів, що на початку квітня Україну накриє скандинавська прохолода — температурний фон значно знизиться. За словами синоптика, нинішнє денне тепло до +15 градусів більше характерне для кінця квітня, ніж для березня. Однак така весняна погода буде недовгою: уже в перших числах наступного місяця очікується вторгнення холодних повітряних мас із півночі.

До України суне циклон із півдня

Упродовж 28-30 березня в Україні погоду зумовлюватиме поле зниженого тиску від південного циклону, центр якого переміщуватиметься з Балкан через Туреччину на схід Чорного моря.

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що у більшості областей пройдуть невеликі, місцями помірні дощі. Синоптики зазначають, що 28-29 березня буде тепла погода, однак від 30 березня до країни надходитиме прохолодніше повітря, що буде відчутніше вдень у більшості областей, за винятком півдня.

Реклама

Водночас метеорологи повідомляють, що 28 березня в Україні буде хмарна погода із короткочасними проясненнями. У більшості регіонів опадів не передбачається, лише у південно-західній частині, на Львівщині та Волині можливий невеликий дощ. На сході та південному сході країни вночі та вранці очікується туман.

Температура вночі коливатиметься від +2 до +7 градусів тепла, вдень очікується від +13 до +18 градусів вище нуля, в Карпатах стовпчики термометрів показуватимуть від +4 до +9 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на добу 28 березня / © Укргідрометцентр

Українців попереджають про низку погодних загроз

В Україні найближчими днями очікується низка небезпечних погодних та гідрологічних явищ. Зокрема, 28 березня мешканців південно-східних регіонів та Харківщини попереджають про густий туман у нічні та ранкові години. Видимість на дорогах впаде до 200–500 метрів, що відповідає першому рівню небезпечності та може суттєво ускладнити рух транспорту.

Синоптики попереджають про густий туман у кількох областях України / © Укргідрометцентр

Водночас на півночі країни триває весняне водопілля. У період з 27 по 31 березня на Десні та її притоках, річках Снов і Сейм, рівень води щодня зростатиме на 1–10 сантиметрів. Це призведе до затоплення низинних ділянок заплави Десни поблизу Новгород-Сіверського, а також околиць Сновська.

Реклама

Окремо фахівці застерігають про можливий перелив води через місцеву дорогу між селами Великий та Малий Дирчин у Чернігівській області, що також відповідає жовтому рівню небезпеки.

Синоптики попереджають про підтоплення у кількох областях України / © Укргідрометцентр

Складна ситуація зберігається і в горах через активне танення снігу та опади. На високогір’ї Івано-Франківської області, а також у західній та центральній частинах Закарпаття оголошено третій рівень сніголавинної небезпеки, який триватиме до 30 березня.

Згодом загроза сходження лавин пошириться і на східні райони закарпатського високогір’я, тому туристам наполегливо рекомендують утриматися від походів на круті схили.

Синоптики попереджають сніголавинну небезпеку у горах / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

У Києві та Київській області 28 березня очікується хмарна погода із проясненнями. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Реклама

Температура по області вночі становитиме від +2 до +7 градусів тепла, вдень очікується від +13 до +18 градусів вище нуля.

За даними порталу Sinoptik, у Києві 28 березня буде хмарно. Температура повітря коливатиметься вночі від +7 до +9 градусів тепла, вдень очікується від +11 до +16 градусів тепла.

Погода у Києві 28 березня / © скриншот

Погода у Львові

Цими вихідними погода на Львівщині, перебуватиме під впливом атмосферних фронтів циклону, що зміщується з боку Балкан та Чорного моря. Попри хмарність із проясненнями, температурні показники залишаться по-весняному комфортними завдяки надходженню теплих повітряних мас.

У суботу вдень та протягом неділі очікується невеликий дощ. Ніч пройде переважно без істотних опадів, проте під ранок можливий слабкий туман, що погіршить видимість на дорогах. Вітер переважатиме північно-східного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с.

Реклама

Погода на Львівщині / © Укргідрометцентр

У Львівській області нічна температура коливатиметься в межах від +1 до +6 градусів тепла вночі, а вдень повітря прогріється до приємних +13 та +18 градусів вище нуля. Безпосередньо у Львові вночі очікується близько +6 градусів тепла, тоді як денні максимуми сягнуть від +14 до +16 градусів вище нуля.

Погода в Одесі

У суботу, 28 березня, на Одещині та в обласному центрі очікується мінлива хмарність із проясненнями. Синоптична ситуація в регіоні загалом залишатиметься стабільною та безпечною, хоча погодні умови матимуть певні особливості залежно від району.

Вночі та вранці на автошляхах області можливий густий туман із погіршенням видимості до 200–500 метрів, тому водіям варто бути максимально уважними. Опади протягом доби будуть незначними: якщо вночі істотних дощів не передбачається, то вранці та вдень місцями пройдуть короткочасні дощі.

На Одещині вночі очікується від +2 до +7 градусів вище нуля, вдень повітря прогріється до +16 градусів тепла. В окремих районах області стовпчики термометрів можуть піднятися до +19 градусів тепла.

Реклама

В Одесі нічна температура становитиме від +5 до +7 градусів тепла, денна триматиметься в межах від +12 до +14 градусів вище нуля.

Вздовж узбережжя Чорного моря також пануватиме спокійна атмосфера. Спостерігатиметься легке хвилювання моря, а рівень води залишатиметься в межах безпечних норм.

Погода у Харкові

На Харківщині 28 березня буде хмарна погода із короткочасними проясненнями. Істотних опадів не передбачається, вночі та вранці місцями можливий туман.

Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 5 — 10 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +4 до +9 градусів тепла, вдень очікується від +11до +16 градусів тепла.

Реклама

У Харкові температурний режим буде контрастним:

вночі очікується від +5 до +7 градусів тепла;

вдень очікується від +13 до +15 градусів тепла.

Погода у Черкасах

Протягом найближчих трьох діб, від 28 по 30 березня, Черкаська область залишатиметься під впливом теплого південного циклону, повідомляють метеорологи. Це забезпечить надходження вологого та аномально теплого повітря в регіон.

У суботу, 28 березня, суттєвих опадів не передбачається. У нічні та ранкові години можливі локальні тумани, що погіршуватимуть видимість. Температура повітря коливатиметься від +2 градусів вночі, до +16 градусів вдень.

У неділю та понеділок, 29–30 березня, характер погоди зміниться на більш мінливий. Небо частіше затягуватиме хмарами, подекуди пройдуть невеликі дощі. Нічна температура підвищиться до +9 градусів вище нуля.

Реклама

Удень 29 березня очікується найтепліша погода — до +18 градусів вище нуля. У понеділок, 30 березня, денний максимум становитиме від +11 до +16 градусів вище нуля.

«В умовах тривалої відсутності ефективних опадів та на фоні теплої погоди в області зберігається високий ризик виникнення пожеж в екосистемах. Очікувані невеликі дощі матимуть локальний та короткочасний характер, тому істотно не покращать пожежонебезпечну ситуацію», — наголошують синоптики.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.