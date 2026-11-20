Україну заллє дощами і похолодає / © pexels.com

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У суботу, 21 листопада, в Україні помітно знизиться температура повітря. Майже в усіх регіонах пройдуть дощі.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

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Погода в Україні 21 листопада

На півночі країни вночі температура повітря становитиме +2…+4 градуси, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +6…+8. У більшості областей очікуються дощі, небо буде переважно хмарним.

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У західних областях уночі прогнозують +2…+4 градуси, вдень повітря прогріється до +7…+9. Переважатиме хмарна погода з дощами.

У центральній частині України нічна температура становитиме +5…+7 градусів, вдень потеплішає до +11…+13. Місцями пройдуть дощі.

На сході вночі очікується +6…+8 градусів, удень — від +8 до +10. У більшості районів буде хмарно та дощитиме.

На півдні буде найтепліше. Вночі температура опуститься до +9…+11 градусів, а вдень сягне +13…+15. Прогнозують хмарність із проясненнями та періодичну появу сонця. Дощі можливі на півдні Криму.

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Раніше синоптики повідомили, що зима 2026–2027 років в Україні очікується дещо теплішою за кліматичну норму (в середньому на 1–2 °C вище багаторічних значень), проте погода буде мінливою і контрастною. Водночас під час вторгнення арктичного повітря в окремих регіонах нічна температура може опуститися до -20 °C.

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