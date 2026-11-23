Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні 24 листопада

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У вівторок, 24 листопада, в Україні очікується різке погіршення погоди зі снігом, мокрим снігом та ожеледицею, спричинене активним південним циклоном. Через сильні пориви вітру, налипання мокрого снігу та слизькі дороги у багатьох областях оголосили перший рівень небезпечності.

Детальний прогноз погоди від синоптиків — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

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Погода в Україні

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко до України йде значне похолодання, яке зумовить південний циклон. Як попереджає Діденко, найближчої ночі на сході України та Полтавщині затримаються сильні опади. Протягом дня 24 листопада сніг та мокрий сніг очікуються на заході, півночі, а на решті території — без істотних опадів.

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«Увага! На дорогах і через опади, і через вже нижчу температуру повітря буде слизько — тримайте рівновагу та уважність. Травматологам наднормова робота не дуже й треба», — попереджає синоптикиня.

Температура повітря вдень і вночі триматиметься близько нуля, лише на півдні та південному сході буде трохи тепліше. У Києві 24 листопада очікується сніг із мокрим снігом, рвучкий північно-західний вітер, ожеледиця та близько нуля градусів протягом доби.

Діденко також зазначає, що до кінця тижня похолодання посилиться і морози зростуть ще на кілька градусів.

Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, протягом доби 24 листопада температура повітря коливатиметься від -3 градусів морозу до +2 градусів тепла, а вночі та вранці на дорогах утвориться ожеледиця, через що в Черкаській області оголосили перший, жовтий, рівень небезпечності.

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Очікується, що після проходження негоди в регіоні сформується сніговий покрив висотою від 1 до 4 см, переважно у південних та центральних районах, а вже з 27 листопада синоптик прогнозує поступове посилення морозів.

Метеорологічна мапа / © Facebook-сторінка Віталія Постриганя

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що у вівторок, 24 листопада, в Україні очікується хмарна погода зі снігом, мокрим снігом та ожеледицею, через що в низці областей оголошено перший, жовтий, рівень небезпечності.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні 24 листопада / © Укргідрометцентр

За даними синоптиків, вночі у південних, східних та більшості центральних областей пройдуть помірні дощі з мокрим снігом, а в Полтавській, Харківській та Сумській областях очікується значний мокрий сніг із налипанням. На решті території вночі та вдень, окрім півдня, пройде невеликий сніг, а в Карпатському регіоні — помірний.

Вітер переважатиме північно-західний та дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, проте вночі у центральних, східних і південних, а вдень також у західних областях пориви сягатимуть небезпечних 15–20 м/с. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від -3 градусів морозу до +2 градусів тепла, на південному сході та вдень на півдні становитиме +1…+6 градусів тепла, а в Карпатах триматимуться морози на рівні +5…+10 градусів.

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Погода в Україні 24 листопада / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 24 листопада синоптики прогнозують хмарну погоду подекуди із невеликим снігом.

На дорогах очікується ожеледиця, вітер дутиме північно-західний та зі швидкістю 7-12 м/с. Температура по області вночі та вдень коливатиметься від -3 градусів морозу до +2 градусів тепла. У Києві вночі буде від 0 до -2 морозу, вдень очікується 0…+2 градуси тепла.

Погода у Львові

У вівторок, 24 листопада, погоду на Львівщині визначатимуть атмосферні фронти від циклону над Слобожанщиною. За даними синоптиків очікується хмарна погода зі снігом, який місцями по області буде значним, а на дорогах утвориться ожеледиця.

Західний вітер сягатиме 9–14 м/с із поривами до небезпечних 15–20 м/с, що супроводжуватиметься хуртовинами, через що в області та Львові синоптики оголосили перший, жовтий, рівень небезпечності.

Синоптики попереджають про небезпечні метеоролонгічні явища на Львівщині 24 листопада / © Укргідрометцентр

Температура повітря на Львівщині вночі становитиме від -1 до –6 градусів морозу, а вдень коливатиметься від -4 градусів морозу до +1 градуса тепла. У самому Львові вночі очікується -2…-4 градуси морозу, а вдень — від -1 градуса морозу до +1 градуса тепла.

Погода у Харкові

У вівторок, 24 листопада, на Харківщині та в обласному центрі синоптики прогнозують хмарну погоду зі значними опадами й сильним вітром, через що в регіоні оголосили перший, жовтий, рівень небезпечності. За даними синоптиків, вночі в області пройде значний дощ, місцями з мокрим снігом, а вдень очікується сніг, мокрий сніг, слабка хуртовина та ожеледиця на дорогах.

Синоптики попереджають про пориви вітру на Харківщині 24 листопада / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про значний дощ з мокрим снігом на Харківщині 24 листопада / © Укргідрометцентр

Північно-західний вітер швидкістю 7–12 м/с посилюватиметься до небезпечних поривів 15–20 м/с протягом усієї доби. Температура повітря по області становитиме 0…+5 градусів тепла, а в самому Харкові коливатиметься в межах 0…+2 градусів тепла.

Погода в Одесі

На Одещині 24 листопада буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів. Вітер дутиме північно-західний та зі швидкістю 9-14 м/с, подекуди ймовірні пориви 15-20 м/с.

Температура повітря по області вночі очікується від -1 морозу до +4 тепла, вдень очікується від +3 до +8 градусів тепла.

В Одесі температура вночі становитиме від +1 до +3 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +4…+6 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро на 24 листопада буде хмарно. Вночі повсюдно, вдень місцями дощ з мокрим снігом, прогнозують синоптики. Вітер західний та зі швидкістю 7-12 м/с.

Водночас синоптики попереджають про пориви вітру до 15-20 м/с, у зв’язку з цим в регіоні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Попередження про небезпеку на Дніпропетровщині / © Укргідрометцентр

Температура повітря по області протягом доби коливатиметься в межах від +1 до +6 градусів тепла, у місті Дніпро протягом доби очікується +1.+3 градуси вище нуля.

Раніше синоптик розповів, якою буде погода в Україні до кінця тижня.

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