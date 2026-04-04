До України сунуть полярний холод та заморозки: синоптик назвав точну дату різкого похолодання
Після аномально теплих вихідних в Україну увірветься арктичне повітря. Температура різко впаде, а нічні заморозки загрожуватимуть фруктовим садам у період їхнього масового цвітіння.
Традиційна передвеликодня холодна погода знову повертається в Україну. Після неймовірно теплого березня та комфортних вихідних на країну насувається полярний холод.
Про різку зміну синоптичної ситуації та її наслідки попередив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань у коментарі виданню «Телеграф».
Вихідні дні 4 та 5 квітня ще порадують українців справжнім весняним теплом. Завдяки впливу Європейського антициклону вдень повітря прогріється до 13–18 градусів вище нуля.
Проте вже від понеділка, 6 квітня, погодні умови почнуть стрімко та кардинально змінюватися.
Арктичне вторгнення та мокрий сніг
Погожий антициклон поступиться місцем активному північному циклону «Rapunzel». Він принесе з собою атмосферні фронти з короткочасними дощами та місцями з грозами.
Ці процеси відкриють шлях для потужного вторгнення полярного холоду. Температурний фон почне різко падати.
У період від 7 до 9 квітня в Україні утримається волога, холодна та вкрай некомфортна погода. Час від часу йтимуть невеликі дощі, які вночі місцями переходитимуть у мокрий сніг.
Середньодобова температура відкотиться до показників середини березня. Вдень стовпчики термометрів покажуть скромні 3–8 градусів тепла.
Загроза для врожаю
Найбільшу тривогу синоптиків викликають прогнозовані нічні температури. Очікуються заморозки від 0 до 5 градусів морозу.
Це арктичне вторгнення збігається у часі з найуразливішим моментом для садівників — періодом масового цвітіння абрикос. Такі морози здатні завдати непоправної шкоди деревам, які вже почали активну вегетацію.
Експерти також наполегливо радять не квапитися з висадженням розсади теплолюбних культур у відкритий ґрунт, адже ризик весняних заморозків зазвичай зберігається аж до кінця травня.
Попередження про небезпечні природні явища
Цими вихідними в Укргідрометцентрі оголосили жовтий рівень небезпеки через сильні заморозки. Вночі 6 квітня на сході, а також на Сумщині та Полтавщині на поверхні ґрунту очікується зниження температури до 0-3 градусів морозу. Вже наступної ночі проти вівторка, 7 квітня, зона заморозків охопить західні, північні, а також Вінницьку та Черкаську області.
Паралельно з температурними гойдалками країну накриють дощі та загроза підтоплень. За прогнозами метеорологів Наталки Діденко та Ігоря Кібальчича, попри сонячну Вербну неділю, вітер значно посилиться, а вже наступного тижня повсюди переважатиме холодна погода.
Крім того, на річках Десна, Снов та Сейм триватиме водопілля із затопленням заплав і можливим переливом місцевих автодоріг. Тим часом у Карпатах продовжує утримуватися значна сніголавинна небезпека третього рівня.