До України сунуть полярний холод та заморозки: синоптик назвав точну дату різкого похолодання

Заморозки накриють Україну в період цвітіння абрикосів

Традиційна передвеликодня холодна погода знову повертається в Україну. Після неймовірно теплого березня та комфортних вихідних на країну насувається полярний холод.

Про різку зміну синоптичної ситуації та її наслідки попередив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань у коментарі виданню «Телеграф».

Вихідні дні 4 та 5 квітня ще порадують українців справжнім весняним теплом. Завдяки впливу Європейського антициклону вдень повітря прогріється до 13–18 градусів вище нуля.

Проте вже від понеділка, 6 квітня, погодні умови почнуть стрімко та кардинально змінюватися.

Арктичне вторгнення та мокрий сніг

Погожий антициклон поступиться місцем активному північному циклону «Rapunzel». Він принесе з собою атмосферні фронти з короткочасними дощами та місцями з грозами.

Ці процеси відкриють шлях для потужного вторгнення полярного холоду. Температурний фон почне різко падати.

У період від 7 до 9 квітня в Україні утримається волога, холодна та вкрай некомфортна погода. Час від часу йтимуть невеликі дощі, які вночі місцями переходитимуть у мокрий сніг.

Середньодобова температура відкотиться до показників середини березня. Вдень стовпчики термометрів покажуть скромні 3–8 градусів тепла.

Загроза для врожаю

Найбільшу тривогу синоптиків викликають прогнозовані нічні температури. Очікуються заморозки від 0 до 5 градусів морозу.

Це арктичне вторгнення збігається у часі з найуразливішим моментом для садівників — періодом масового цвітіння абрикос. Такі морози здатні завдати непоправної шкоди деревам, які вже почали активну вегетацію.

Експерти також наполегливо радять не квапитися з висадженням розсади теплолюбних культур у відкритий ґрунт, адже ризик весняних заморозків зазвичай зберігається аж до кінця травня.

Попередження про небезпечні природні явища

Цими вихідними в Укргідрометцентрі оголосили жовтий рівень небезпеки через сильні заморозки. Вночі 6 квітня на сході, а також на Сумщині та Полтавщині на поверхні ґрунту очікується зниження температури до 0-3 градусів морозу. Вже наступної ночі проти вівторка, 7 квітня, зона заморозків охопить західні, північні, а також Вінницьку та Черкаську області.

Паралельно з температурними гойдалками країну накриють дощі та загроза підтоплень. За прогнозами метеорологів Наталки Діденко та Ігоря Кібальчича, попри сонячну Вербну неділю, вітер значно посилиться, а вже наступного тижня повсюди переважатиме холодна погода.

Крім того, на річках Десна, Снов та Сейм триватиме водопілля із затопленням заплав і можливим переливом місцевих автодоріг. Тим часом у Карпатах продовжує утримуватися значна сніголавинна небезпека третього рівня.