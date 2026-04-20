До України сунуть ще сильніші заморозки та похолодання: синоптики попередили, де вдарить негода

Синоптики попереджають про сильні заморозки в Україні / © Pixabay

Найближчими днями Україну накриє хвиля арктичного холоду, яка принесе з собою нічні заморозки до -3 градусів та опади. Детальніше про погоду в Україні 20 квітня — читайте у матеріалі ТСН.ua.

За словами синоптикині Наталки Діденко, у понеділок, 20 квітня, в Україні очікується похолодання. Своєю чергою начальник Черкаського гідрометеорологічного центру Віталій Постригань зазначає, що на початку тижня адвекція (переміщення повітря у горизонтальному напрямі) холоду посилиться.

Температура повітря вночі коливатиметься від +2 до +7 градусів тепла, на ґрунті, у понижених формах рельєфу можливі заморозки до -3 градусів морозу. Вдень очікується від +9 до +14 градусів тепла.

Тим часом в Українському гідрометцентрі прогнозують хмарну погоду в Україні 20 квітня. Вночі на крайньому сході та заході місцями пройдуть невеликі, вдень на Правобережжі помірні, місцями значні дощі, у північних областях місцями очікується невеликий дощ.

Як зазначають метеорологи, на решті території країни опадів не передбачається. Вітер дутиме переважно північний, на півдні країни південний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься в межах від +1 до +6 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +10 градусів тепла. На Закарпатті та півдні країни вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +4 до +9 градусів тепла, вдень — від +11 до +16 градусів вище нуля.

Погода в Україні 20 квітня / © Укргідрометцентр

Також метеорологи попереджають, що вночі 20 квітня у північних, східних та більшості центральних областей на поверхні ґрунту очікуються заморозки до -3 градусів морозу. Наступної доби, 21 квітня, така ж ситуація спостерігатиметься у західних, центральних та Харківській областях, а 22 квітня нічні заморозки на ґрунті охоплять майже всю країну, крім південного сходу. Через це в цих регіонах оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.

Водночас синоптики попереджають про значне зниження температури повітря до -3 градусів нижче нуля, що відповідає другому (помаранчевому) рівню небезпечності. Такі заморозки очікуються 20 квітня на північному сході, протягом 21-22 квітня у північних регіонах, а 22 квітня — також у західних та більшості центральних областей.

Синоптики попереджать про заморозки 20 квітня / © Укргідрометцентр

