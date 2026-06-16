До України сунуть шквал негоди та нове похолодання: синоптики назвали точні дати зміни погоди

Фото ілюстративне / © unsplash.com

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Найближчими днями в Україні очікується поступова зміна погодних умов із тенденцією до загального потепління, попри локальні дощі та грози у більшості областей. Детальніше про погоду в Україні — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко в Україні 17 червня очікується від +20 до +24 градусів тепла. На півдні, південному сході та на Дніпропетровщині буде дещо тепліше — від +23 до +26 градусів тепла.

Як прогнозує Діденко, дощі ймовірні у західних (окрім Рівненщини та Волині) та в центральній частині України. На решті території або істотних опадів не передбачається.

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У Києві 17 червня буде сухо, а температура повітря впродовж дня підніметься до +20…+22 градусів вище нуля.

«Надалі температура повітря зазнаватиме незначних коливань з тенденцією до підвищення в кінці тижня. Періодичні дощі ймовірні, окрім південної частини України», — повідомляє синоптикиня.

Начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що 17 червня формуватимуться окремі грозові осередки з нетривалими зливовими дощами різної інтенсивності. Температура вночі коливатиметься від +9 до +14 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +19…+24 градусів тепла.

За словами метеоролога, у четвер, 18 червня, ситуація в атмосфері почне мінятися завдяки західному антициклону, який принесе до нашого регіону довгоочікуване покращення погоди. Дощів стане суттєво менше, почне дути західний вітер, а сонце поступово прогріватиме повітря. Завдяки цьому вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +12 до +17 градусів тепла, а вдень піднімуться до цілком комфортних +22…+27 градусів.

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Синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт в інтерв’ю для NV розповів, що найближчими днями в Україні потеплішає.

«17 червня до +24 майже по всій країні, а на півдні — до +29 градусів. Нічні значення теж поповзуть угору: 18 червня — до +10 +15, а у п’ятницю-суботу, 19−20 червня, по всій території України вночі має бути +13 +19 градусів. Надалі, у період із 21 по 25 червня нічне повітря прогріється до +15 +22 градусів, а денні значення сягатимуть +23 +29», — розповів синопки.

Водночас він попередив, що нова хвиля похолодання може розпочатися від 25 червня — тоді температура повітря знизиться на 3-5 градусів.

За даними Українського гідрометцентру, 17 червня в Україні буде мінлива хмарність. Ній пройде без опадів, проте вдень крім півдня та південного сходу, місцями ймовірні короткочасні дощі, грози.

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Вітер буде переважно західний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +9 до +14 градусів тепла на узбережжі морів до +17. Вдень повітря прогріється від +19 до +24 градусів тепла на півдні країни очікується від +23 до +28 градусів вище нуля.

Погода в Україні 17 червня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 17 червня очікується хмарна погода із короткочасними проясненнями. Ніч пройде без опадів, проте вдень місцями ймовірні короткочасні дощі із грозами.

Вітер дутиме західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься в межах +9…+14 градусів тепла, вдень очікується від +19 до +24 градусів тепла.

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У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +11 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +20 до +22 градусів вище нуля.

Погода у Львові

На Львівщині 17 червня погоду визначатиме атмосферний фронт, який рухається від циклону, що зараз вирує над Фінляндією, повідомляють в обласному гідрометцентрі. Через це в регіоні очікується хмарна погода з проясненнями: якщо ніч мине без опадів, то вже вранці та вдень пройдуть короткочасні дощі із грозами. У зв’язку з цим метеорологи оголосили перший, жовтий рівень небезпечності через грозову активність у першій половині дня 17 червня.

Синоптики попереджають про небезпеку на Львівщині 17 червня / © Укргідрометцентр

Протягом доби дутиме західний вітер зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. На території області температура повітря вночі коливатиметься в межах +8…+13 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +19…+24 градусів тепла.

У Львові ніч буде трохи теплішою — від +10 до +12 градусів, а вдень очікується цілком комфортна температура від +21 до +23 градусів вище нуля.

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Погода в Одесі

На Одещині 17 червня буде мінлива хмарність. Вдень місцями ймовірний короткочасний дощ із грозами. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +12 до +17 градусів тепла, вдень очікується від +24 до +29 градусів вище нуля.

В Одесі температура повітря вночі становитиме від +15 до +17 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +26 градусів тепла.

Погода у Харкові

У Харківській області 17 червня переважатиме мінлива хмарність. Місцями пройде невеликий короткочасний дощ, вдень ймовірні грози.

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Вітер буде південно-західний та дутиме зі швидкістю від 9 до 14 метрів за секунду, вдень місцями пориви до 15 — 20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +20 до +25 градусів вище нуля.

У Харкові стовпчики термометрів показуватимуть вночі від +11 до +13 градусів тепла, вдень від +23 до +25 градусів вище нуля.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 17 червня буде хмарно із проясненнями. Ніч пройде без опадів, проте вдень місцями ймовірні короткочасні дощі, подекуди із грозами.

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Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься:

вночі від +8 до +13 градусів тепла;

вдень від +24 до +29 градусів тепла.

У місті Дніпро стовпчики термометрів покажуть:

вночі від +11 до +13 градусів тепла;

вдень очікується від +24 до +26 градусів тепла.

Раніше синоптик розповів, якою буде погода в Україні до кінця тижня.

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