Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 25 листопада / © unsplash.com

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У середу, 25 листопада, в Україні утримається хмарна погода з невеликим снігом, ожеледицею та рвучким вітром.

За словами очільника Черкаського гідрометцентру Віталія Постриганя, 25 листопада Лівобережжя та частина центральних областей України перебуватимуть в холодній частині циклону «Wilka», до країни продовжуватиме надходити холодне повітря зі Скандинавії.

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«На Черкащині прогнозуємо періодичні опади у вигляді мокрого снігу та снігу. Температура вночі становитиме 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця — не поспішайте на слизьких автошляхах», — попереджає синоптик.

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У четвер, 26 листопада, очікується короткочасна стабілізація погоди: опадів не прогнозується, часом на небі з’являтимуться прояснення, «слизота зберігатиметься». За прогнозом синоптика, температура повітря вночі коливатиметься від -2 до -4 градусів морозу, вдень буде близько 0.

«Аналіз провідних прогностичних моделей показує — з 27 листопада продовжиться подальше поступове занурення в зимовий холод. Але підстав налаштовуватися на екстремальні морози, інтенсивні снігопади поки що немає», — зауважує Постригань.

Метеорологічна мапа / © Facebook-сторінка Віталія Постриганя

Синоптики Українського гідрометцентру повідомляють, що 25 листопада погоду в Україні формуватиме тилова частина активного циклону, а тиск зростатиме. Північно-західний та західний вітер принесе холодне повітря, але щільна хмарність стримає різкі коливання температури: вночі не дасть повітрю сильно вистигнути, а вдень не дозволить йому прогрітися.

Протягом доби буде хмарно з проясненнями. У більшості регіонів, крім півдня, місцями пройде невеликий сніг, а на дорогах утвориться ожеледиця. Швидкість вітру становитиме 7–12 м/с, проте вдень по всій країні, за винятком західних, Житомирської та Київської областей, можливі пориви до 15–18 м/с.

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Температура повітря вночі та вдень триматиметься в межах від -3 морозу до +3 тепла. На півдні вдень потеплішає до +1…+6 градусів тепла, а в Карпатах протягом усієї доби очікується від -4 до -9 градусів морозу.

Погода в Україні 25 листопада / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у велких українських містах 25 листопада.

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