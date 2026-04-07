До України у квітні повернулась зима: які області засипало снігом і градом (відео)
Негода накриває Україну. У центрі Чернівців вітер зірвав дах, а на Житомирщині та Хмельниччині випав сніг.
У вівторок, 7 квітня, погода в Україні різко погіршилася: у деяких областях випав сніг. У Києві та області оголосили «жовтий» рівень небезпеки через сильний вітер. Українці у соцмережах діляться кадрами негоди у різних областях.
ТСН.ua зібрав подробиці негоди з різних областей.
Київ та Київська область
У столиці та прилеглих районах кияни фіксують випадіння граду. За прогнозом Укргідрометцентру, у найближчу годину і до кінця доби 7 квітня пориви вітру сягатимуть 15–20 м/с. Мешканців закликають не перебувати під відкритим небом через ризик травмування льодом.
Хмельницька область
У Хмельницькому сьогодні теж зафіксували інтенсивний снігопад. Місцеві пабліки поширюють кадри, як вулиці засипає снігом посеред квітня.
Житомирська область
Мешканці Житомира та області теж повідомляють про сильний сніг. Негода накрила регіон, значно погіршивши видимість на дорогах.
Чернівецька область
У центрі Чернівців, на вулиці Головній, сильні пориви вітру пошкодили дах будинку, зірвавши та погнувши металеве покриття. Комунальники вже провели висотні роботи й відновили покрівлю, щоб убезпечити перехожих.
Рівненська область
У Рівному та на території області теж випав град. Про суттєві руйнування в цьому регіоні наразі не повідомлялося.
Погода в Україні — останні новини
Раніше ми писали, що 7 квітня в Україні різко зміниться погода через арктичне повітря. Синоптики попереджають про штормовий вітер і заморозки. В областях оголошено «жовтий» та «помаранчевий» рівні небезпеки.
Протягом усього дня 7 квітня очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Фахівці застерігають, що такі погодні умови є вкрай небезпечними для функціонування життєзабезпечення регіону.