До України у квітні повернулась зима: які області засипало снігом і градом (відео)

У вівторок, 7 квітня, погода в Україні різко погіршилася: у деяких областях випав сніг. У Києві та області оголосили «жовтий» рівень небезпеки через сильний вітер. Українці у соцмережах діляться кадрами негоди у різних областях.

ТСН.ua зібрав подробиці негоди з різних областей.

Київ та Київська область

У столиці та прилеглих районах кияни фіксують випадіння граду. За прогнозом Укргідрометцентру, у найближчу годину і до кінця доби 7 квітня пориви вітру сягатимуть 15–20 м/с. Мешканців закликають не перебувати під відкритим небом через ризик травмування льодом.

Негода у деяких районах Києва. / © Труха

Хмельницька область

У Хмельницькому сьогодні теж зафіксували інтенсивний снігопад. Місцеві пабліки поширюють кадри, як вулиці засипає снігом посеред квітня.

Негода у Хмельницькій області. / © соцмережі

Житомирська область

Мешканці Житомира та області теж повідомляють про сильний сніг. Негода накрила регіон, значно погіршивши видимість на дорогах.

Негода у Житомирі 7 квітня. / © соцмережі

Чернівецька область

У центрі Чернівців, на вулиці Головній, сильні пориви вітру пошкодили дах будинку, зірвавши та погнувши металеве покриття. Комунальники вже провели висотні роботи й відновили покрівлю, щоб убезпечити перехожих.

Негода у Чернівцях 7 квітня. / © соцмережі

Рівненська область

У Рівному та на території області теж випав град. Про суттєві руйнування в цьому регіоні наразі не повідомлялося.

Негода у Рівному 7 квітня. / © соцмережі

Погода в Україні — останні новини

Раніше ми писали, що 7 квітня в Україні різко зміниться погода через арктичне повітря. Синоптики попереджають про штормовий вітер і заморозки. В областях оголошено «жовтий» та «помаранчевий» рівні небезпеки.

Протягом усього дня 7 квітня очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Фахівці застерігають, що такі погодні умови є вкрай небезпечними для функціонування життєзабезпечення регіону.