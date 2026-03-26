До України увірветься холодна погода: прогноз на 27 березня

Погода зміниться

Погода в Україні у п’ятницю, 27 березня, буде теплою та переважно без опадів, але надалі ставатиме прохолодніше.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її даними, максимальна температура повітря завтра становитиме +12…+18 градусів. Свіжіше буде лише на Харківщині, Сумщині, Полтавщині, +8…+11 градусів.

Водночас дощі пройдуть місцями у східній частині України, на решті території — без істотних опадів.

Прогноз погоди в Києві

У Києві у п`ятницю опади малоймовірні. Температура вдень +15 градусів.

«Завтра завершується особливо теплий період і скоро розпочнеться похолодання», — додала синоптикиня.

Раніше повідомлялося, що останні дні березня принесуть не лише тепло, а й тривожні прогнози щодо зміни погоди. Атлантичні циклони виганяють з України теплу погоду, відкриваючи шлях вологим та холодним масам.