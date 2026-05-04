До України увірветься літнє тепло: де розжарить до +27
Після холодних ночей і заморозків в Україні очікується потепління. Синоптикиня прогнозує, що температура почне підвищуватися.
У вівторок, 5 травня, в Україні втримається антициклональний характер погоди, опадів не буде. Денна температура повітря +23+27 градусів, на узбережжях +17+21 градус.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
«Перша відчутна зміна синоптичної ситуації із дощами та послабленням градусів — орієнтовно 9-10 травня», — уточнила вона.
Погода у Києві 5 травня
У Києві вівторок очікується сонячним та теплим, вдень близько +25 градусів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.
Нагадаємо, українські метеорологи попереджають: небезпека нічних заморозків ще не минула, хоча вдень сонце вже грітиме по-справжньому.
Очільник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань каже, що арктичне повітря зараз поступово відтісняється висотним гребенем антициклону «Winfried». Саме по його периферії до України заходить трансформоване сухе тропічне повітря з півночі Африки.