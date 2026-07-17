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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
240
Час на прочитання
2 хв

До України вкупі зі спекою суне небезпечна стихія: синоптики попередили, які міста накриє (мапа)

Антициклон Laurent принесе в більшість областей України суху та сонячну погоду з температурою до +34 градусів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Білка

Білка / © unsplash.com

В Україні 17 липня пануватиме переважно суха погода, хоча в окремих регіонах синоптики прогнозують грози та справжню спеку.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у п’ятницю, 17 липня, на українців чекає переважно ясна та комфортна погода з високими температурами. У більшості регіонів повітря прогріється до +25…+29 градусів, тепла а на півдні та на Закарпатті пануватиме сильніша спека в межах +27…+32 градусів. Трохи більше прохолоди відчують мешканці північно-східних областей, де стовпчики термометрів покажуть скромніші +22…+24 градуси.

Як зазначає Діденко, суху погоду на території країни забезпечить антициклон Laurent, і лише південно-східну частину зачепить холодний атмосферний фронт, який принесе туди поодинокі грозові дощі. На вихідних по всій Україні утримається сонячна та помірно тепла погода, проте вже в неділю, 19 липня, мешканцям західних областей слід готуватися до гроз, злив і сильних поривів вітру.

Метеорологічна мапа / © Наталія Діденко / Facebook

Метеорологічна мапа / © Наталія Діденко / Facebook

Синоптики Українського гідрометцентру прогнозують на 17 липня малохмарну погоду без істотних опадів на більшій частині території України. Невеликі короткочасні дощі з грозами можливі лише вдень у деяких південних областях, де спостерігатиметься мінлива хмарність.

Вітер дутиме з північного сходу зі швидкістю 5–10 метрів за секунду. У денні години очікується переважно +23…+28 градусів, у західних та південно-західних регіонах стовпчики термометрів піднімуться до +26…+31 градуса, а на Закарпатті пригріє найсильніше — аж до +34 градусів.

Погода в Україні 17 липня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 17 липня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якої погоди очікувати у великих українських містах 17 липня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
240
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