До України вже масово приїхали заробітчани-іноземці: скільки їм платять у доларах

Будівельник / © pixabay.com

В Україні загострюється кадрова криза, що змушує бізнес масово залучати іноземних працівників.

Про це сказав співзасновник HRD-club Дмитро Дегтяря.

Якщо ще торік компанії не планували цього, то сьогодні іноземним робітникам, зокрема з Індії та Бангладеш, вже пропонують зарплати до $800 на місяць.

Попит на іноземців: де і в яких сферах

Найбільший попит на трудових мігрантів фіксується у центральних та прифронтових регіонах, таких як Харків, Дніпро та Запоріжжя. Іноземців наймають переважно у таких сферах, як:

логістика;

виробництво;

будівництво.

Середня зарплата для різноробочих становить $500, а для спеціалістів — до $800. За словами Дегтяря, український бізнес змушений звикати до нових реалій, оскільки «своїми силами ми вже не вивеземо — людей катастрофічно не вистачає».

Чому ситуація погіршилася

Ситуація з кадрами ускладнилася після останніх рішень уряду, зокрема після скасування заборони на виїзд чоловіків віком 18-22 років. Експерт зазначив, що додатковий відтік молоді призвів до того, що «за молодими людьми виїжджають і жінки — мами, сестри, які їх супроводжують».

Понад 70% респондентів, опитаних HRD-club, повідомили, що ця постанова негативно вплинула на їхню роботу, зафіксувавши відтік персоналу у 14 галузях економіки. Дмитро Дегтяр наголосив, що кадровий дефіцит і міграційні виклики стануть ключовим фактором, який визначатиме розвиток української економіки в найближчі роки.

Нагадаємо, у серпні 2025 року на Єдиному порталі вакансій України роботодавці розмістили 241 000 пропозицій роботи, тоді як кількість шукачів роботи через державний сервіс становила лише 132 000.

Найбільшим попитом цього року користувалися продавці, водії, кухарі, інженери, бухгалтери, лікарі, адміністратори, слюсарі, електромонтери та вантажники.