До України йде лютий мороз до -24: прогноз погоди на 12 січня
Робочий тиждень в Україні почнеться арктичним холодом, хоча опади припиняться.
У понеділок, 12 січня, в Україні збережеться морозна погода. У більшості областей України буде без опадів, лише в західних областях пройде сніг.
Про це повідомили синоптикиня Наталка Діденко.
Температура передбачається -12-18 градусів, на крайній півночі -18-24, на південному заході України -7-12 градусів, у південній частині -4-6 градусів.
Завтра вдень у північній частині -7-13 градусів, на решті території -3-9 градусів, на півдні -2-4 градуси.
У Києві понеділок очікується дуже холодним. Вночі -14-18, вдень -10-13 градусів, але без опадів.
Надалі в Україні морози триватимуть. З її слів, послаблення будуть, але не припинення морозу, коливання.
Нагадаємо, Україну накрили снігопади, а потім прийшли сильні морози — в низці областей було -20 градусів.
За даними «Укргідрометцентру», морозна хвиля, яка розпочалася, протримається принаймні до 14−15 січня.