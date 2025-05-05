ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
148
Час на прочитання
1 хв

До України йде похолодання: де і коли чекати на мокрий сніг і заморозки

Значно погіршиться погода у Карпатському регіоні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Погода.

Погода. / © Associated Press

У наступні кілька днів в Україні похолодає. Температура повітря знизиться, місцями - заморозки, дощі та навіть мокрий сніг.

Про це заявив синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт.

У вівторок, 6 травня, та в середу, 7 травня, на більшій частині території країни будуть короткочасні дощі, а на півдні та сході - з грозами. У більшості областей температура повітря вночі становитиме +8-13°. Ще прохолодніше буде на заході та півночі - 4-9° тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть +11-18°. Тим часом у східній та південно-східній частинах країни повітря прогріється до +19-25°.

Значно холодніше стане у п’ятницю, 8 травня. На Закарпатті, Прикарпатті, сході та південному сході очікуються короткочасні дощі, а подекуди грози. У Карпатах буде дощ з мокрим снігом. На решті території - без опадів;

Вночі температура опуститься до 1-8° тепла. Втім, у північній частині на ґрунті заморозки 0-3°. Вдень стовпчики термометрів покажуть 12-19° тепла.

Вітер північно-східний та північний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, синоптики розповіли про погоду в Україні в травні. Синоптики «Укргідрометцентру» зазначили, що середня температура повітря упродовж місяця становитиме від +15°C до +19°C. В горах — до +14°C.

Метеорологиня Наталія Голеня нагадала, що травень — перехідний місяць, а тому коливання є типовими. Навіть після порівняно м’якої весни нерідко повертаються нічні морози. За даними багаторічних спостережень, травень в Україні характеризується значними перепадами температури.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
148
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie