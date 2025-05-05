До України йде похолодання: де і коли чекати на мокрий сніг і заморозки

Погода. / © Associated Press

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У наступні кілька днів в Україні похолодає. Температура повітря знизиться, місцями - заморозки, дощі та навіть мокрий сніг.

Про це заявив синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт.

У вівторок, 6 травня, та в середу, 7 травня, на більшій частині території країни будуть короткочасні дощі, а на півдні та сході - з грозами. У більшості областей температура повітря вночі становитиме +8-13°. Ще прохолодніше буде на заході та півночі - 4-9° тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть +11-18°. Тим часом у східній та південно-східній частинах країни повітря прогріється до +19-25°.

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Значно холодніше стане у п’ятницю, 8 травня. На Закарпатті, Прикарпатті, сході та південному сході очікуються короткочасні дощі, а подекуди грози. У Карпатах буде дощ з мокрим снігом. На решті території - без опадів;

Вночі температура опуститься до 1-8° тепла. Втім, у північній частині на ґрунті заморозки 0-3°. Вдень стовпчики термометрів покажуть 12-19° тепла.

Вітер північно-східний та північний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, синоптики розповіли про погоду в Україні в травні. Синоптики «Укргідрометцентру» зазначили, що середня температура повітря упродовж місяця становитиме від +15°C до +19°C. В горах — до +14°C.

Метеорологиня Наталія Голеня нагадала, що травень — перехідний місяць, а тому коливання є типовими. Навіть після порівняно м’якої весни нерідко повертаються нічні морози. За даними багаторічних спостережень, травень в Україні характеризується значними перепадами температури.