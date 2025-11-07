До України йде похолодання та дощі: синоптикиня розповіла, коли зміниться погода

Синоптики розповіли про погоду у листопаді / © unsplash.com

В Україні вихідні, 8-9 листопада, очікуються відносно теплими, проте у неділю можливі дощі та похолодання.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Синоптикиня зазначила, що у суботу максимальна температурна повітря становитиме +15 градусів, без опадів. Дощ ж очікується уже в неділю.

«У суботу дощі в більшості областей малоймовірні, у неділю дощі охоплять значну частину України, окрім східних областей. Температура повітря становитиме впродовж дня +9+13 градусів, у південній частині +10+15 градусів. Вдень у неділю на заході та півночі трохи похолоднішає повітря, до +7+11 градусів, одягайтеся відповідно», — повідомила вона.



У Києві 8 листопада без опадів, вдень +10+12 градусів, у неділю, 9 листопада, в столиці похолоднішає до +8+10 градусів, пройде невеликий дощ. Також можливі тумани.

11-12 листопада в більшості областей України побільшає дощів та похолоднішає.

Нагадаємо, синоптики розповіли, чи прийде цього року рання зима до України.