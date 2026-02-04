До України йде поступове потепління: як довго воно триватиме

Заєць / © Pixabay

В Україні найближчими днями очікується поступове потепління, однак погода залишатиметься нестійкою через сніг, сильний вітер і коливання атмосферного тиску.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

За її словами, хоча найближча ніч ще буде морозною, особливо на північному сході країни, загальна тенденція свідчить про поступове підвищення температури повітря. Вже 5 лютого в Україні прогнозується зміна погодних умов.

Синоптикиня зазначила, що опади стануть одним із ключових факторів завтрашньої погоди. Сніг очікується у північних областях, місцями у західних регіонах і в центральній частині країни. Водночас у східних областях та на більшій частині півдня утримається суха погода.

Окрему увагу Діденко звернула на посилення вітру. У четвер в Україні прогнозується сильний південно-східний вітер, місцями з поривами до 15–20 м/с, що може суттєво ускладнити погодні умови.

Температура повітря в нічні години становитиме від -5 до -12 градусів, на північному сході країни морози сягатимуть -12…-17 градусів, тоді як у західних областях можливі плюсові значення — до +2…+4 градусів. У денний час 5 лютого найтепліше буде на заході та півдні України — від 0 до +5 градусів.

У більшості регіонів протягом дня очікується -3…-8 градусів, а на північному сході — до -8…-12 градусів.

У Києві, за прогнозом синоптикині, також відбудеться зміна погоди. У столиці можливий сніг, на дорогах прогнозується ожеледиця, а сильний південно-східний вітер супроводжуватиметься різкими коливаннями атмосферного тиску. Вночі температура становитиме -8…-10 градусів, удень — -4…-6 градусів.

Наталка Діденко наголосила, що поєднання морозу та сильного вітру може знижувати відчутну температуру повітря, створюючи ефект більш сильного холоду, попри поступове потепління.

За її прогнозом, у найближчі дні температура ще дещо підвищиться, однак у період з 9 по 11 лютого в Україні можливе чергове похолодання. Водночас уже з 12 лютого тепліша погода знову почне витісняти сильні морози.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики оголосили попередження про небезпечну погоду для західних областей України на 4 лютого.