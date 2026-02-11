До України йде різка зміна погоди: дощі, відлига і сильний вітер

Погода / © ТСН

В Україні найближчим часом очікується різка зміна погодних умов. Антициклон відступає, натомість територію країни почнуть заповнювати теплі та вологі повітряні маси західного походження.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, у четвер, 12 лютого, через вплив теплого атмосферного фронту у західних та північних областях пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом. На решті території України буде хмарно, проте суттєвих опадів не передбачається. Синоптик також попередила про сильний південний вітер, який подекуди досягатиме штормових поривів.

Температура повітря вночі в середньому становитиме від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, водночас у східних регіонах ще затримаються нічні морози в межах 5–12 градусів. Вдень стовпчики термометрів по всій країні піднімуться до 1–4 градусів тепла. Найтепліше буде у західних та південних областях, де очікується до +4…+8 градусів, а в Криму повітря прогріється до +10 градусів.

Якою буде температура у столиці

У Києві 12 лютого прогнозується волога та вітряна погода. Вночі температура у столиці буде близько нуля, вдень очікується від 1 до 3 градусів тепла.

Синоптик закликала громадян бути обережними через початок відлиги. Зокрема, вона попередила про небезпеку падіння бурульок та снігу з дахів будинків, а також порадила обирати непромокальне взуття та не ігнорувати теплі речі через сильний вітер.

Згідно з прогнозом, тепла і волога погода в Україні триватиме кілька днів. Найближче зниження температури до помірних морозів очікується з понеділка, 16 лютого.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик Віталій Постригань розповідав коли і де очікується перше потепління в Україні.

Окрім того, метеорологиня Наталія Голеня пояснила, що говорити про прихід весни в Україні поки що рано. За її словами, хоча найближчими днями очікується потепління та відлига, вже з 16 лютого погода знову може змінитися у бік похолодання.

Вона зазначила, що в період з 16 по 19 лютого можливе повернення морозів — від слабких до помірних. У нічні години температура може опускатися до −3…−8 градусів, а за ясної погоди — навіть до −10…−12. Вдень також збережуться мінусові значення — від нуля до −5 градусів. Тож, за прогнозом синоптикині, справжня весняна погода поки що відкладається.