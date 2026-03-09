До України йде справжнє тепло, але є нюанс: синоптик назвав дату підвищення температури

Тюльпани. / © Pexels

До України прийшло весняна потепління — з сонячною і сухою погодою. Хоч вночі буде невеликий «мінус» — до 1-4° морозу, але вдень пригріє до 7-10°.

Про це повідомив керівник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

З його слів, такі добові гойдалки типові для антициклонів міжсезоння. Однак прийдешній тиждень принесе більш інтенсивне потепління.

«Денна температура продовжить зростати і до п’ятниці, 13 березня, значно підвищиться. Ночі через процеси вихолоджування в антициклоні залишаться прохолодними, але вже без морозів», — повідомив синоптик.

Середньодобова температура зросте до 5-7° тепла. Вночі очікується 0-5° тепла, а вдень 10-15° тепла. Що більше - у п’ятницю, 13 березня, повітря місцями прогріється до +17°. Такі показники, каже синоптик, характерна для кінця березня-початку квітня. Вночі є ймовірність туманів.

Постригань повідомив, що, за попередніми прогностичними розрахунками, у вихідні антициклон покине територію країни. Вітри із східною складовою постачатимуть більш прохолодне повітря.

Нагадаємо, раніше в «Укргідрометцентрі» дали попередній прогноз про погоду в березні. Синоптики повідомили, що в регіонах температура повітря та кількість опадів відповідатиме нормі. У перший місяць весни ще може спостерігатися ожеледиця та налипання мокрого снігу.