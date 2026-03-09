ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
278
Час на прочитання
1 хв

До України йде справжнє тепло, але є нюанс: синоптик назвав дату підвищення температури

Синоптик каже, що для цього періоду характерним є те, що ночі ще морозні, але вдень вже тепло.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Тюльпани.

Тюльпани. / © Pexels

До України прийшло весняна потепління — з сонячною і сухою погодою. Хоч вночі буде невеликий «мінус» — до 1-4° морозу, але вдень пригріє до 7-10°.

Про це повідомив керівник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

З його слів, такі добові гойдалки типові для антициклонів міжсезоння. Однак прийдешній тиждень принесе більш інтенсивне потепління.

«Денна температура продовжить зростати і до п’ятниці, 13 березня, значно підвищиться. Ночі через процеси вихолоджування в антициклоні залишаться прохолодними, але вже без морозів», — повідомив синоптик.

Середньодобова температура зросте до 5-7° тепла. Вночі очікується 0-5° тепла, а вдень 10-15° тепла. Що більше - у п’ятницю, 13 березня, повітря місцями прогріється до +17°. Такі показники, каже синоптик, характерна для кінця березня-початку квітня. Вночі є ймовірність туманів.

Постригань повідомив, що, за попередніми прогностичними розрахунками, у вихідні антициклон покине територію країни. Вітри із східною складовою постачатимуть більш прохолодне повітря.

Нагадаємо, раніше в «Укргідрометцентрі» дали попередній прогноз про погоду в березні. Синоптики повідомили, що в регіонах температура повітря та кількість опадів відповідатиме нормі. У перший місяць весни ще може спостерігатися ожеледиця та налипання мокрого снігу.

Дата публікації
Кількість переглядів
278
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie