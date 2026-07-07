До України йдуть атмосферні фронти: які регіони накриють грози, а де утримається спека

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 7 липня / © unsplash.com

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У вівторок, 7 липня, погода в Україні продемонструє буде контрастною, адже під впливом зміщених атмосферних фронтів частину областей накриють грозові дощі та різке похолодання, тоді як на півдні та сході все ще утримуватиметься спека.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко 7 липня в Україні місцями пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами. Фахівчиня зазначає, що сході опадів не передбачається.

Вітер дутиме західних напрямків, зокрема у північних та західних областях він буде рвучкий. Температура повітря по країні коливатиметься від +20 до +26 градусів тепла, на півдні та сході буде дещо тепліше — там очікується від +24 до +28 градусів тепла.

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За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, у вівторок, 7 липня, ніч мине переважно без опадів. Проте вже вдень західні регіони, а також Одещину, Миколаївщину та Вінниччину накриють грозові дощі. На решті території країни погода залишатиметься сухою.

Синоптик зазначає, що вітер, який уночі постійно змінюватиме напрямок, удень стабілізується на південно-західному зі швидкістю 5–10 метрів за секунду, хоча під час гроз його пориви місцями можуть сягати 15–20 метрів за секунду.

Щодо температури, то на заході та півночі ніч буде доволі прохолодною — від +9 до +14 градусів, а вдень повітря прогріється до +19…+24 градусів. В інших областях нічні показники коливатимуться в межах +13…+18 градусів, тоді як удень прийде справжня спека — від +26 до +32 градусів.

За прогнозом Українського гідрометцентру, 7 липня в країні очікується мінлива хмарність. Погода буде відрізнятися залежно від регіону: якщо вночі дощі пройдуть лише на заході, то вдень короткочасні зливи, подекуди з грозами, поширяться на північні, центральні, а також Одеську та Миколаївську області. На решті території України опадів не передбачається.

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Вітер переважно дутиме з південного заходу, його швидкість становитиме 7–12 метрів за секунду.

Уночі температура повітря коливатиметься в межах +11…+16 градусів, а на Закарпатті та у південній частині країни стовпчики термометрів піднімуться до +19 градусів. Удень у більшості областей очікується від +24 до +29 градусів, тоді як на заході та півночі буде набагато свіжіше — лише +18…+24 градуси.

Погода в Україні 7 липня / © Укргідрометцентр

Своєю чергою очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що зараз від Гренландії аж до Чорного моря розтягнулася величезна висотна барична улоговина, пов’язана з циклоном біля землі. Саме через неї над Україною наразі зависло холодне повітря.

«Впродовж поточного робочого тижня під впливом цієї баричної системи перебуватиме й Черкащина. До нашого регіону надходитиме свіже повітря з північних широт, яке нівелює шанси на повернення спеки. Тож, на тривалий період сонячної та сухої погоди поки що розраховувати не варто», — прогнозує синоптик.

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За словами метеоролога, у вівторок та середу, 7–8 липня, погода буде мінливою та прохолодною. Періодично йтимуть дощі з грозами, причому найсильніші опади очікуються вдень у середу. Стовпчики термометрів уночі покажуть +12…+17 градусів, а вдень піднімуться до +22…+27 градусів.

Метеорологічна мапа / © Facebook-сторінка Віталія Постриганя

Раніше синоптики розповіли, що до кінця тижня на всій території України спостерігатиметься відчутне зниження температури повітря, особливо вночі. Скрізь пройдуть дощі, місцями з грозами та шквалами.

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