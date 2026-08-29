До України йдуть дощі та грози: де у неділю вируватиме негода

Погода зіпсується / © Pixabay

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У неділю, 30 серпня, у більшості західних, північних, Вінницькій, вдень і у Черкаській області короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території без опадів.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

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У західних областях місцями очікуються невеликі короткочасні дощі та грози. Вночі та вранці подекуди можливий туман. Стовпчики термометрів вночі коливатимуться в межах +11…+16 градусів, а вдень — +26…+31 градуса.

На півночі країни короткочасні грозові дощі можливі вдень місцями у Київській та Чернігівській областях. Вночі прогнозують +8…+13 градусів, а вдень +24…+29 градусів.

У центральних регіонах збережеться суха та малохмарна погода. Температура вночі буде в межах +14…+19 градусів, а вдень потепліє до +27…+32 градусів.

На півдні опадів не передбачається. Вночі очікується +15…+20 градусів, а вдень +27…+32 градуси.

У східних областях дощів не прогнозують. Температура повітря становитиме +11…+16 градусів уночі та +26…+31 градус вдень.

Погода у Києві

У Києві у неділю, 30 серпня, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 24-26°.

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Раніше синоптики повідомили, що 30–31 серпня локальні грозові дощі охоплять уже більшість західних, північних і центральних областей. На решті території утримається суха погода.

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