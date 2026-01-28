До України повертаються люті морози / © ТСН

Четвер, 29 січня, буде останнім теплим днем у найближчій перспективі, після чого в Україну знову прийде сильне похолодання.

Про це попередила відома синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, від 30 січня потужний антициклон почне витісняти з України атлантичну вологу і тепліше повітря.

«Південь та південний схід протримаються найдовше з теплішою погодою, проте з 1-го лютого скрізь переважатиме в Україні холодна чи дуже холодна погода», — зазначила Діденко.

За прогнозом синоптикині, у четвер, 29 січня, повсюди в Україні очікується мокрий сніг та дощ.

Температура повітря і вночі, і вдень близько нуля або невеликі «плюси», у південній частині України стовпчики термометрів піднімуться до +4+7, в Криму +7+14 градусів.

«30-го січня почне холоднішати на півночі, а 31-го січня — 1 лютого холодне повітря пошириться практично повсюди», — прогнозує Діденко.

Синоптикиня передбачає, що пік морозів прийдеться на 1-3 лютого.

«Нічна температура повітря може досягати тими днями, тобто, ночами, -15-24 градусів, у північній частині, можливо, і нижче», — зазначила вона.

При цьому Наталка Діденко попередила, що ці прогнози попередні і потребуватимуть щоденного уточнення.

«Завтра, в четвер, ще буде тепло, тому якраз час подумати-підготуватися, як додатково утеплитися і як уникнути негативних наслідків сильних морозів», — порадила вона.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич також прогнозує нову хвилю похолодання в Україні у лютому. За його словами, морози накриють захід і північ країни, а потім поширяться на інші регіони.