До України йдуть морози до -24 та нижче: коли буде пік похолодання — синоптикиня
Від 30 січня потужний антициклон почне витісняти з України атлантичну вологу і тепліше повітря.
Четвер, 29 січня, буде останнім теплим днем у найближчій перспективі, після чого в Україну знову прийде сильне похолодання.
Про це попередила відома синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, від 30 січня потужний антициклон почне витісняти з України атлантичну вологу і тепліше повітря.
«Південь та південний схід протримаються найдовше з теплішою погодою, проте з 1-го лютого скрізь переважатиме в Україні холодна чи дуже холодна погода», — зазначила Діденко.
За прогнозом синоптикині, у четвер, 29 січня, повсюди в Україні очікується мокрий сніг та дощ.
Температура повітря і вночі, і вдень близько нуля або невеликі «плюси», у південній частині України стовпчики термометрів піднімуться до +4+7, в Криму +7+14 градусів.
«30-го січня почне холоднішати на півночі, а 31-го січня — 1 лютого холодне повітря пошириться практично повсюди», — прогнозує Діденко.
Синоптикиня передбачає, що пік морозів прийдеться на 1-3 лютого.
«Нічна температура повітря може досягати тими днями, тобто, ночами, -15-24 градусів, у північній частині, можливо, і нижче», — зазначила вона.
При цьому Наталка Діденко попередила, що ці прогнози попередні і потребуватимуть щоденного уточнення.
«Завтра, в четвер, ще буде тепло, тому якраз час подумати-підготуватися, як додатково утеплитися і як уникнути негативних наслідків сильних морозів», — порадила вона.
Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич також прогнозує нову хвилю похолодання в Україні у лютому. За його словами, морози накриють захід і північ країни, а потім поширяться на інші регіони.