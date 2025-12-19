- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 230
- Час на прочитання
- 2 хв
До України йдуть морози - прогноз погоди на Різдво
Синоптики розповіли, де очікуються морози до -10° та невеликий сніг, та назвали, де це буде.
В Україні від 24 грудня почнеться зниження температури, буде мороз.
Про це розповіла синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха УНІАНУ.
На 24–25 грудня в Україні очікується вплив поля підвищеного атмосферного тиску, що формуватиме більш зимовий характер погоди. Починаючи з 24 грудня, температури почнуть знижуватися, поступово переходячи до морозів.
Як пояснила синоптикиня, опадів буде небагато: лише у західних областях 24 грудня можливий невеликий мокрий сніг і дощ.
Що буде 24 грудня
Вночі та вдень по країні — від -3° до +3°;
На Закарпатті та півдні трохи тепліше, вдень до +7°;
На Лівобережжі, у Київській, Черкаській та Кіровоградській областях вже відчутно похолодає: від 0° до -6°, а вночі на сході та північному сході місцями до -10°.
Що буде 25 грудня
Опади переважно відсутні, вночі -4°…-10°, на Лівобережжі місцями ще трохи нижче. Удень від 0° до -6°, на сході та північному сході трохи холодніше, але сильних морозів не очікується.
Погода в Києві — 24 грудня без істотних опадів, вночі та вдень зниження температури: приблизно -2°…-4°. 25 грудня в столиці збережеться холодна ніч до -3…-5°, вдень також невеликий мороз, опадів не буде.
Вона розповіла, що різдвяні дні будуть більш зимовими, з помірними морозами, переважно без опадів, і тільки на заході можливий невеликий дощ із мокрим снігом.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна зустрічає зимове сонцестояння та розповідали, якою буде погода у найкоротший день року.