Зима / © iStock

В Україні від 24 грудня почнеться зниження температури, буде мороз.

Про це розповіла синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха УНІАНУ.

На 24–25 грудня в Україні очікується вплив поля підвищеного атмосферного тиску, що формуватиме більш зимовий характер погоди. Починаючи з 24 грудня, температури почнуть знижуватися, поступово переходячи до морозів.

Як пояснила синоптикиня, опадів буде небагато: лише у західних областях 24 грудня можливий невеликий мокрий сніг і дощ.

Що буде 24 грудня

Вночі та вдень по країні — від -3° до +3°;

На Закарпатті та півдні трохи тепліше, вдень до +7°;

На Лівобережжі, у Київській, Черкаській та Кіровоградській областях вже відчутно похолодає: від 0° до -6°, а вночі на сході та північному сході місцями до -10°.

Що буде 25 грудня

Опади переважно відсутні, вночі -4°…-10°, на Лівобережжі місцями ще трохи нижче. Удень від 0° до -6°, на сході та північному сході трохи холодніше, але сильних морозів не очікується.

Погода в Києві — 24 грудня без істотних опадів, вночі та вдень зниження температури: приблизно -2°…-4°. 25 грудня в столиці збережеться холодна ніч до -3…-5°, вдень також невеликий мороз, опадів не буде.

Вона розповіла, що різдвяні дні будуть більш зимовими, з помірними морозами, переважно без опадів, і тільки на заході можливий невеликий дощ із мокрим снігом.

