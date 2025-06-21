До України йдуть заморозки та сильний вітер: синоптики попереджають про різке похолодання

До України йдуть заморозки / © Pixabay

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У ніч на 21–22 червня на заході та півночі України очікуються заморозки на ґрунті, які можуть опуститися до 0°C.

Про це повідомив народний синоптик Станіслав Щедрін у своєму Telegram-каналі.

Він наголосив на важливості підготуватися до несприятливих погодних умов.

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За його словами окрім цього, по всій країні прогнозують сильні пориви вітру. Вітер може бути досить потужним, тож варто заздалегідь подбати про безпеку: закрити вікна, прибрати з балконів і вулиці легкі предмети, які можуть зірватися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 21 червня очікується короткочасне зниження температури, крім південних областей. Місцями пройдуть періодичні дощі, переважно на півночі країни.