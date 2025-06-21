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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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До України йдуть заморозки та сильний вітер: синоптики попереджають про різке похолодання

Вночі 21-22 червня на заході та півночі очікуються заморозки.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
До України йдуть заморозки

До України йдуть заморозки / © Pixabay

У ніч на 21–22 червня на заході та півночі України очікуються заморозки на ґрунті, які можуть опуститися до 0°C.

Про це повідомив народний синоптик Станіслав Щедрін у своєму Telegram-каналі.

Він наголосив на важливості підготуватися до несприятливих погодних умов.

За його словами окрім цього, по всій країні прогнозують сильні пориви вітру. Вітер може бути досить потужним, тож варто заздалегідь подбати про безпеку: закрити вікна, прибрати з балконів і вулиці легкі предмети, які можуть зірватися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 21 червня очікується короткочасне зниження температури, крім південних областей. Місцями пройдуть періодичні дощі, переважно на півночі країни.

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