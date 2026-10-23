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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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До України заходить атмосферний фронт: де 23 жовтня пройдуть дощі та скільки утримається тепло

Західний атмосферний фронт зумовить опади у більшості регіонів 23 жовтня, але суттєвого зниження температури повітря синоптики поки не передбачають.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
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Осінь / фото ілюстративне

Осінь / фото ілюстративне / © pexels.com

У п’ятницю, 23 жовтня, в Україні утримуватиметься переважно тепла погода, хоча західноєвропейський атмосферний фронт принесе локальні дощі, тумани та підвищену хмарність.

Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що у період з 23 по 27 жовтня в Україні буде тепла погода.

«Переважно хмарно, осінь прикрашатимуть невеликі дощі та тумани. Температура вночі 6-11º тепла, вдень теплі 12-17º». — прогнозує синоптик.

Водночас він попереджає, що на наступному тижні «атмосферна циркуляція почне змінюватися на більш прохолодний режим, але ще без арктичних вторгнень».

За даними Укргідрометцентру, 23 жовтня погоду в Україні визначатиме атмосферний фронт із Західної Європи. Очікується хмарність із проясненнями: вночі на Правобережжі, а вдень у більшості областей (окрім заходу та сходу) пройдуть дощі.

Вітер буде південно-східним із переходом на західний у західних регіонах та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с. Загалом утримуватиметься тепла погода: вночі термометри показуватимуть +8…+13 (на заході та сході +4…+9 градусів тепла), а вдень повітря прогріється до +12…+17 градусів вище нуля, на півдні буде дещо тепліше — там повітря прогріється до +20.

Погода в Україні 23 жовтня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 23 жовтня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у велкиих українських містах 23 жовтня.

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