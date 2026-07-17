До України "завезли" смертельно небезпечну хворобу: де її можна підчепити та як уникнути

Малярія — небезпечне для життя захворювання / © Associated Press

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Від початку 2026 року в Україні зафіксовано дев’ять випадків малярії: чотири підтверджені та п’ять імовірних — всі завезені з ендемічних країн.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я.

Наразі увага епідеміологів прикута до трьох головних інфекцій у світі: малярії, ВІЛ і туберкульозу, які щорічно забирають близько 2 мільйонів життів. Найнебезпечнішими патогенами вважаються стійкі до антибіотиків і противірусних препаратів.

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Ендемічними регіонами поширення малярії є країни Африки на південь від Сахари, Південно-Східна Азія та тропічні регіони Латинської Америки.

Що таке малярія та як від неї захиститися

Малярія — це небезпечне захворювання, що передається до людей певними видами комарів. Зазвичай хвороба фіксується в тропічних країнах. Її можна попередити, й вона є виліковною.

Інфекцію викликає паразит, і вона не поширюється від людини до людини.

Симптоми можуть бути як легкими, так і вкрай тяжкими та небезпечними для життя.

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До легких симптомів належать гарячка, озноб та головний біль.

Тяжкі симптоми включають сильну втомлюваність та слабкість, сплутану свідомість, судоми та задишку

Немовлята, діти до 5 років, вагітні, мандрівники та особи з ВІЛ чи СНІДом мають найвищий ризик тяжкого перебігу хвороби.

Існує кілька методів попередження захворювання: уникнення укусів комарів, профілактична хіміопрофілактика та вакцинація.

Зазвичай малярія передається людям через укуси інфікованих самиць комарів роду Anopheles. Зараження також можливе через переливання крові та забруднені голки для ін’єкцій. Перші симптоми хвороби можуть бути легкими, і на цьому етапі важко діагностувати малярію, оскільки її можна сплутати з іншими хворобами, що супроводжуються лихоманкою. Без лікування малярія, викликана P. falciparum, може прогресувати до серйозного захворювання та призвести до летального випадку протягом 24 годин.

Як знизити ризик інфікування малярією

Використовуйте протимоскітні сітки під час сну в місцях, де можуть бути присутні малярійні комари

Використовуйте протимоскітні репеленти (що містять у складі DEET, IR3535 або Ікарідін) після настання сутінок

Використовуйте протимоскітні спиралі та фумігатори

Носіть захисний одяг

Використовуйте протимоскітні сітки для вікон

Нагадаємо, в Одеській області від початку року виявили чотири випадки малярії, що передається через укус комарів. Один із них виявили в Ізмаїлі.

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