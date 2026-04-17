До України знову сунуть сильні заморозки: де та коли суттєво опуститься температура
Заморозки повертаються — температура впаде до 3° морозу.
До України знову повернулося похолодання. Заморозки на ґрунті та в повітрі очікуються у багатьох областях.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Синоптики попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища в Україні впродовж наступних кількох днів.
«Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам», — зауважують в Укргідрометцентрі.
Заморозки в Україні
Вночі 19 квітня на півночі, а також 20 квітня у північних, східних і більшості центральних областей очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0…-3°. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Водночас ІІ рівень небезпечності (помаранчевий) оголошено на понеділок, 20 квітня. У Чернігівській, Сумській, Харківській і Полтавській областях у повітрі заморозки 0…-3°.
Похолодання в Україні
Уже в наступні дні Україну накриє нове похолодання через удар циклонів. Циклонічні вихори над Білоруссю і Туреччиною принесуть короткочасні дощі, подекуди з грозами. Синоптик Віталій Постригань наголосив, що з посиленим вітром надходитиме сухе арктичне повітря.
У Провідну неділю до України прийде ще одна хвиля холоднечі. Посилиться вітер, місцями можливі невеликі дощі, а температура знизиться до +2…+7° вночі та +10…+15° — вдень.