Укрaїнa
2748
1 хв

До України знову сунуть сильні заморозки: де та коли суттєво опуститься температура

Заморозки повертаються — температура впаде до 3° морозу.

Олена Капнік
Заморозки / © Associated Press

До України знову повернулося похолодання. Заморозки на ґрунті та в повітрі очікуються у багатьох областях.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Синоптики попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища в Україні впродовж наступних кількох днів.

«Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам», — зауважують в Укргідрометцентрі.

Заморозки в Україні

Вночі 19 квітня на півночі, а також 20 квітня у північних, східних і більшості центральних областей очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0…-3°. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища в Україні / © Укргідрометцентр

Водночас ІІ рівень небезпечності (помаранчевий) оголошено на понеділок, 20 квітня. У Чернігівській, Сумській, Харківській і Полтавській областях у повітрі заморозки 0…-3°.

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища в Україні / © Укргідрометцентр

Похолодання в Україні

Уже в наступні дні Україну накриє нове похолодання через удар циклонів. Циклонічні вихори над Білоруссю і Туреччиною принесуть короткочасні дощі, подекуди з грозами. Синоптик Віталій Постригань наголосив, що з посиленим вітром надходитиме сухе арктичне повітря.

У Провідну неділю до України прийде ще одна хвиля холоднечі. Посилиться вітер, місцями можливі невеликі дощі, а температура знизиться до +2…+7° вночі та +10…+15° — вдень.

