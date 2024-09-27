До Умані прибули ізраїльські поліцейські на час святкування Рош га-Шана

МЗС Ізраїлю рекомендував утриматися від поїздок до України під час війни.

Представники ізраїльської поліції прибули до Умані, щоб допомогти українським колегам забезпечити безпеку паломників-хасидів під час традиційного святкування юдейського нового року Рош га-Шана, яке розпочнеться 2 жовтня.

Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

За його словами, цього року очікується прибуття до Умані понад 30 тисяч паломників із Ізраїлю.

Водночас посол нагадав, що МЗС Ізраїлю рекомендував утриматися від поїздок до України під час війни.

Речниця Головного управління поліції Черкаської області Зоя Вовк у коментарі “Суспільному” повідомила, що ізраїльські поліцейські нестимуть службу в місцях компактного проживання та паломництва хасидів.

Речник поліції Ізраїлю майор Міхаель Зінгерман повідомив, що станом на 27 вересня ситуація в Умані спокійна.

"Паломники продовжують прибувати. 16 ізраїльських поліцейських працюють разом із українськими колегами — забезпечуємо громадський порядок, безпеку, патрулюємо. Це достатня кількість людей для того, щоб забезпечити виконання головних завдань та безпеку як українців, так і громадян Ізраїлю", — зазначив він.

Серед паломників, яких уже в Умані близько п’яти тисяч, проводять роз'яснювальну роботу щодо необхідності реагувати на повітряні тривоги.

Нагадаємо, раніше очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець звернувся до хасидів із закликом зважати на безпекову ситуацію в Україні та утриматися від поїздки до Умані на святкування Рош га-Шана. Це обумовлено регулярними російськими атаками на цивільні об'єкти та можливими провокаціями.

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