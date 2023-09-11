До Умані прибули понад 3 тисячі хасидів – у місті запровадили особливий режим

До Умані прибули паломники з Ізраїлю.

В Умані від понеділка, 11 вересня, запровадили особливий режим в'їзду/виїзду, а також пересування містом через прибуття хасидів.

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Так, в Умані функціонують дев’ять пропускних пунктів. Правоохоронці несуть службу в посиленому режимі. Задіяні піші патрулі.

"Попри застереження як на рівні дипломатичних служб, так і ОВА наразі маємо вже понад три тисячі паломників", - розповів він.

Табурець також нагадав, що в мікрорайоні паломництва хасидів заборонено продаж алкогольних напоїв і речовин, вироблених на спиртовій основі, а також продаж і використання піротехнічних засобів, пневматичної зброї та іграшок, що імітують зброю.

Комендантська година у місті діє від 00:00 до 4:00.

За оцінками Ізраїлю, цього року до Умані може прибути близько 50 тис. паломників-хасидів. Запровадження особливого режиму в Умані триватиме від 11 до 21 вересня.

Рош га-Шана (єврейський Новий рік) 2023 року відзначатимуть від 15 до 17 вересня.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звернувся до хасидів із закликом утриматися від традиційного паломництва до Умані під час свята Рош га-Шана, бо там ніде сховатися від ракет.

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