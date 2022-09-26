До Умані прибуло майже 23 тис. хасидів: у МВС розповіли, як триває паломництво

Цього року до Умані прибуло 22 800 паломників-хасидів.

Під час їхнього перебування в Умані було відкрито 10 кримінальних проваджень та 15 постанов про адміністративні правопорушення.

Про це 26 вересня в етері телемарафону сказав перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

"Станом на ранок сьогоднішнього дня до Умані Черкаської області прибуло 22 800 паломників-хасидів. Безпеку там забезпечують понад 600 українських поліцейських. Цього разу Ізраїль утримався від направлення своїх правоохоронців для допомоги нашій поліції. Але наша поліція цього року впоралася на відмінно. Поліція також супроводжувала рух автобусів, на яких прибували паломники, та навіть зараз продовжують прибувати", - пояснив перший заступник міністра внутрішніх справ.

Станом на зараз за час паломництва було відкрито 10 кримінальних проваджень.

"Лише за минулу добу до Умані приїхало до 300 осіб. За час перебування хасидів-паломників до поліції надійшло більше 380 звернень. Було відкрито 10 кримінальних проваджень, складено 15 протоколів про адміністративні порушення та майже стільки ж винесено постанов про правопорушення. В цілому ситуація контрольована", - пояснив Єнін.

Нагадаємо, в Умані хасид побив жінку - її госпіталізували з травмами голови.

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