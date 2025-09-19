До Умані активно зʼїжджаються хасиди: шо відбувається у місті (фото, відео)

Хасиди в Умані / © Суспільне

З вечора 18 вересня до Умані почали масово приїздити паломники для святкування юдейського Нового року Рош га-Шана. Хасидів вже понад 20 тисяч.

У Мережі публікують кадри про те, що відбувається нині у місті.

Прибули ізраїльські поліцейські

Стало відомо, що українським поліцейським до Умані допомагатимуть їхні колеги з Ізраїлю. Мета полягає в тому, щоб забезпечити правопорядок під час юдейського Нового року.

«Ізраїльські поліцейські разом з українськими поліцейськими та військовослужбовцями Національної гвардії здійснюють патрулювання та проводять роз’яснювальну роботу серед паломників», — зазначили у ГУНП в Черкаській області.

Ізраїльські поліцейські в Умані / © Національна поліція Черкаської області

Розпочався шабат

Як розповіла у коментарі «Суспільному» виконавча директорка благодійного фонду «Історико-культурний центр міста Умань» Ірина Рибницька, для паломників, які вже прибули 19 вересня, розпочнеться шабат. Це традиційний єврейський святковий вихідний день, коли євреям заборонено не лише працювати, а й говорити.

Також додається, що в Умані 15 вересня запустили нову систему сплати туристичного збору. Вона дозволить отримувати прибуток в бюджет протягом усього року, а не лише на період Рош га-Шана, як було раніше. Втілили проєкт у співпраці з Державним агентством розвитку туризму України.

Хасиди в Умані / © Суспільне

Для довідки: Рош га-Шана — свято, яке відзначають люди, котрі сповідують юдаїзм. Воно знаменує початок нового року. Зазвичай святкування тривають два дні, і 2025 року — від 22 до 24 вересня. Як відомо, в Умані розташована могила духовного лідера хасидів — рабина Цадика Нахмана. Юдеї вірять, що святкування там Нового року принесе їм щастя.

У ДТП травмувалося 15 хасидів

Як пише Cursorinfo, у ніч проти п’ятниці, 19 вересня, сталася аварія за участю пасажирів, які прямували до Умані. ДТП трапилося приблизно за 150 кілометрів від місця призначення.

«15 постраждалих отримали легкі та середньої тяжкості травми. Їх евакуювали до клініки Умані, розташованої поруч із могилою ребе Нахмана. Там вони отримали медичну допомогу», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Умані на період святкування Рош га-Шана запроваджено низку обмежень.

Йдеться про заборону на продаж піротехніки, алкогольних та слабоалкогольних напоїв у місцях паломництва. Забезпечувати порядок будуть всі патрульні, кінологи, вибухотехніки та слідчо-оперативні групи, співпрацюючи з іншими службами.

Правоохоронці обіцяють, що святкування мають бути спокійними та безпечними для всіх учасників.