До університету імені Карпенка-Карого завітає СБУ: в чому причина

До Київського національного університету імені Карпенка-Карого були запрошені співробітники Служби безпеки України для перевірки скарг студентів на викладачів, які можуть підтримувати російську агресію.

Ректорка університету Інна Кочарян повідомила про це під час зустрічі адміністрації з студентами, зазначивши, що виш належно реагує на будь-які такі зауваження.

Ці перевірки стали частиною загальної ситуації після того, як університет відсторонив викладача та режисера Андрія Білоуса через звинувачення в сексуальних домаганнях до студенток. Водночас адміністрація підкреслила, що не буде робити попередніх висновків щодо звинувачень Білоуса, оскільки не є правоохоронним органом.

Заяви, що надійшли, передали до правоохоронців, і університет чекає на їхні висновки, при цьому Білоус не братиме участі в освітньому процесі до з’ясування обставин.

Нагадаємо, історія почалася з анонімного відео на Youtube-каналі з назвою “Ґвалтівник Білоуса”. Авторка відео стверджувала, що Білоус надсилав їй фотографії інтимних місць інших студенток та просив її надіслати такі самі.

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