Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

До узбережжя в Одеській області прибило протикорабельну міну: фото, відео

Дата публікації
Перегляди
1095
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
До узбережжя в Одеській області прибило протикорабельну міну: фото, відео

скриншот з відео

Міну викинуло на берег під час шторму.

В Одеському районі області під час шторму до узбережжя прибило протикорабельну міну.

Про це сьогодні, 8 вересня, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Під час шторму ворожу протикорабельну міну зірвало з якоря та прибило до узбережжя в Одеському районі області. Найближчим часом відповідними фахівцями буде проведено контрольоване знищення небезпечної знахідки", - поінформував він.

Також Братчук наголосив на необхідності дотримання правила заборони на відвідування пляжів, узбережжя та купання у морі.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1095
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація