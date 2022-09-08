До узбережжя в Одеській області прибило протикорабельну міну: фото, відео

Міну викинуло на берег під час шторму.
В Одеському районі області під час шторму до узбережжя прибило протикорабельну міну.
Про це сьогодні, 8 вересня, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
"Під час шторму ворожу протикорабельну міну зірвало з якоря та прибило до узбережжя в Одеському районі області. Найближчим часом відповідними фахівцями буде проведено контрольоване знищення небезпечної знахідки", - поінформував він.
Також Братчук наголосив на необхідності дотримання правила заборони на відвідування пляжів, узбережжя та купання у морі.
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