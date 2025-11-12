- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 447
- Час на прочитання
- 1 хв
Скандал з "Енергоатомом": Свириденко зробила подання на звільнення двох міністрів
Верховна Рада розгляне звільнення двох міністрів: Світлани Гринчук та Германа Галущенка.
Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради подання про звільнення міністерки енергетики Світлани Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
«Міністри подали свої заяви у визначений законом спосіб», — написала Юлія Свириденко у соцмережах.
Рішення про звільнення міністрів тепер має ухвалити парламент.
Нагадаємо, 10 листопада НАБУ оприлюднило подробиці масштабної корупційної схеми в державному підприємстві «Енергоатом», викритої під час операції «Мідас».
За даними слідства, організоване угруповання систематично отримувало «відкати» в розмірі 10–15% від суми контрактів. Схему назвали «Шлагбаум».
Президент Володимир Зеленський заявив, що міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук мають залишити свої посади через справу, пов’язану з корупційною схемою в «Енергоатомі».
Згодом Світлана Гринчук, яка обіймала посаду Міністерки енергетики України, подала заяву про звільнення.