Укрaїнa
447
1 хв

Скандал з "Енергоатомом": Свириденко зробила подання на звільнення двох міністрів

Верховна Рада розгляне звільнення двох міністрів: Світлани Гринчук та Германа Галущенка.

Руслана Сивак
Юлія Свириденко

Юлія Свириденко

Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради подання про звільнення міністерки енергетики Світлани Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

«Міністри подали свої заяви у визначений законом спосіб», — написала Юлія Свириденко у соцмережах.

Рішення про звільнення міністрів тепер має ухвалити парламент.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ оприлюднило подробиці масштабної корупційної схеми в державному підприємстві «Енергоатом», викритої під час операції «Мідас».

За даними слідства, організоване угруповання систематично отримувало «відкати» в розмірі 10–15% від суми контрактів. Схему назвали «Шлагбаум».

Президент Володимир Зеленський заявив, що міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук мають залишити свої посади через справу, пов’язану з корупційною схемою в «Енергоатомі».

Згодом Світлана Гринчук, яка обіймала посаду Міністерки енергетики України, подала заяву про звільнення.

