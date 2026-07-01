До Верховної Ради з малюком: депутатам хочуть дозволити брати дітей на роботу

До Верховної Ради хочуть дозволити брати дітей / © УНІАН

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Народним депутатам України хочуть дозволити брати з собою дітей на роботу. Зокрема, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає дозвіл народним депутатам перебувати на робочому місці разом із дітьми віком до двох років.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Депутатам хочуть дозволити брати дітей до Верховної Ради

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15371, за яким нардепи зможуть брати з собою на роботу своїх маленьких дітей до 2 років. Малюків хочуть дозволити брати на відкриті пленарні засідання, засідання комітетів та тимчасових слідчих комісій.

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«Парламент — це теж робоче місце, і депутати теж бувають батьками й матерями», — написав Железняк.

У законопроєкті пропонується облаштувати у Верховній Раді кімнати для годування та дитячі кімнати. Вік дитини — до 2 років — визначили не просто так, адже це концепція «перших 1000 днів» від ВООЗ та UNICEF, коли дитина найбільш вразлива.

«По суті, це удар по гендерній нерівності в парламенті: сьогодні відсутність елементарної інфраструктури б’є насамперед по жінках-депутатках у період грудного вигодовування», — додає Железняк.

Нардеп також підкреслив, що така практика є звичною для європейських країн. Наприклад, у Бундестазі працює дитячий садок для малюків від шести місяців, у шведському парламенті функціонують безкоштовні ясла, а грецькі депутати мають дитсадок безпосередньо у будівлі законодавчого органу.

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У пояснювальній записці до законопроєкту також йдеться, що документ відповідає міжнародним стандартам і виконує Резолюцію ПАРЄ 2615 (2025), яка закликає європейські парламенти пускати депутатів із дітьми, дозволяти грудне вигодовування та створювати дитячі кімнати.

Серед очікуваних наслідків нардепи також вказали на демонстрацію суспільству прикладу «дружнього до родини» робочого місця.

Виплати на дітей приходитимуть на спеціальні рахунки

Нагадаємо, КМУ змінив механізм отримання виплат на дітей. Відтепер виплати за всіма видами цільових допомог — зокрема, компенсація за «Пакунок малюка», допомога по догляду за дитиною до року, «єЯсла» та «Пакунок школяра» — надходитимуть на єдиний спеціальний рахунок «Дія.Картки».

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, для цих коштів розширили перелік доступних категорій для оплати, а термін їх використання віднедавна не має обмежень.

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Для тих, хто віддає перевагу традиційному способу, зберігається альтернатива: отримувати кошти можна не на «Дія-Картку», а через «Ощадбанк».

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