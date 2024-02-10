До виконання нових обовʼязків приступають люди, яких добре знають в армії: Зеленський представив нове військове керівництво

Увесь реальний досвід бойових командирів і бригад має бути реалізований для успіху Сил оборони України, зазначив Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський провів наради з військовим керівництвом та урядом. Обговорювли перезавантаження команди управління в Силах оборони.

Про це президент повідомив у вечірньому відеозверненні 10 лютого.

"Тепер до виконання нових обовʼязків приступають люди, яких добре знають в армії і які самі добре знають, що потрібно армії. Бойові командири цієї війни, чий досвід буде корисним саме на загальноармійському рівні", - сказав він.

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Володимир Зеленський повідомив, що заступниками головкома Олександра Сирського стали полковник Вадим Сухаревський – його напрямок – це безпілотні системи і розвиток застосування дронів нашими воїнами – та полковник Андрій Лебеденко – його напрямок – це інновації, саме технологічний компонент армії та бойових систем. Потрібна чітка практика роботи з новими технологіями.

Заступниками начальника Генерального штабу Збройних Сил України президент погодив кандидатури бригадного генерала Володимира Горбатюка – його напрямок – це оперативна робота, робота штабів, планування, управління: в кожному штабі мають на 100% розуміти фронт, – бригадного генерала Олексія Шевченка – його напрямок – це логістика, максимальна якість логістики у нашій армії, – бригадного генерала Михайла Драпатого – він відповідатиме за підготовку, якісне тренування українських військових.

"Увесь реальний досвід бойових командирів, бойових бригад, наших підрозділів, які побудували якісну систему тренування воїнів та оцінки й аналізу бойових дій, – увесь цей досвід має бути реалізований для успіху Сил оборони України", – резюмував президент.

Хто, крім Сирського! Зеленський представив нове військове керівництво

Нагадаємо, у вечірньому зверненні 8 лютого президент Володимир Зеленський повідомив про призначення новим головнокомандувачем ЗСУ генерала Олександра Сирського. На офіційному сайті глави держави з'явився відповідний указ.

Перед цим президент відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Указ про це також з'явився на сайті Зеленського.

У суботу, 10 лютого президент Володимир Зеленський призначив Анатолія Баргилевича начальником Генштабу Збройних Сил України.

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